Операторы предоставили бесплатную связь россиянам на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские операторы связи - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - сделали бесплатными звонки и интернет для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, Т2 обнулил стоимость звонков на горячие линии, рассказали РИА Новости в компаниях.
Горячая линия ассоциации "Турпомощь" - +74996781203. Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ - +74956954545.
Так, "Билайн" предоставил своим абонентам дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами.
"Мегафон" настроил бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов: он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня. После пакет активируется повторно при необходимости.
Кроме того, оператор ввел обнуление стоимости звонков на горячую линию "Турпомощи" для своих абонентов. Абоненты "Билайна" и Т2 также могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.