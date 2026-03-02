Операторы предоставили бесплатную связь россиянам на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские операторы связи - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - сделали бесплатными звонки и интернет для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, Т2 обнулил стоимость звонков на горячие линии, рассказали РИА Новости в компаниях.