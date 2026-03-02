Рейтинг@Mail.ru
00:55 02.03.2026
Операторы предоставили бесплатную связь россиянам на Ближнем Востоке
Операторы предоставили бесплатную связь россиянам на Ближнем Востоке
россия
ближний восток
израиль
мтс
мегафон
билайн
военная операция сша и израиля против ирана
© AP Photo / Fatima ShbairРакета в небе над Дубаем, ОАЭ
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские операторы связи - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - сделали бесплатными звонки и интернет для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, Т2 обнулил стоимость звонков на горячие линии, рассказали РИА Новости в компаниях.
Горячая линия ассоциации "Турпомощь" - +74996781203. Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ - +74956954545.
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Самолет Ил-76 МЧС доставит из Египта в Россию 84 человека
00:43
Так, "Билайн" предоставил своим абонентам дополнительные пакеты минут и мобильного интернета для поддержания экстренной связи с близкими и необходимыми службами.
Абоненты в ОАЭ получили пакет объемом 3 ГБ мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на 7 дней. Клиентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 ГБ интернета и 30 минут на 3 дня.
МТС сделал бесплатными звонки для россиян - все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут.
"Мегафон" настроил бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов: он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня. После пакет активируется повторно при необходимости.
Кроме того, оператор ввел обнуление стоимости звонков на горячую линию "Турпомощи" для своих абонентов. Абоненты "Билайна" и Т2 также могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туроператоры расселяют россиян в отелях ОАЭ за свой счет
Вчера, 17:14
 
РоссияБлижний ВостокИзраильМТСМегафонБилайнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
