Стало известно, из каких стран на Ближнем Востоке сейчас можно улететь - РИА Новости, 02.03.2026
15:08 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/aeroporty-2077914892.html
Стало известно, из каких стран на Ближнем Востоке сейчас можно улететь
Стало известно, из каких стран на Ближнем Востоке сейчас можно улететь

РИА Новости: аэропорты Саудовской Аравии и Иордании продолжают работу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Большинство аэропортов на Ближнем Востоке прекратили работу на фоне обострения ситуации в регионе, улететь можно только из нескольких воздушных гаваней в Саудовской Аравии и Иордании, выяснил корреспондент РИА Новости.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Так, согласно сообщению Управления гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), воздушное пространство над страной закрыто. Летающие из Дубая авиакомпании Flydubai и Emirates сообщили РИА Новости, что продлили ограничения на полеты до 14.00 мск 3 марта. Кроме того, закрыты аэропорты в ближайших к Дубаю северных эмиратах Шарджа и Рас-аль-Хайма. В то же время международный аэропорт в столице ОАЭ Абу-Даби начал работать, в понедельник днем ожидаются рейсы по ряду направлений, в том числе в Москву.
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Шереметьево ожидает прилета двух рейсов из ОАЭ и Омана
Вчера, 12:46
Как удалось выяснить РИА Новости, международные аэропорты в Катаре, Бахрейне и Кувейте остаются закрытыми до дальнейших уведомлений, как и воздушное пространство этих стран.
В то же время соседняя с ними Саудовская Аравия пока не закрывала свое воздушное пространство, ее международные аэропорты функционируют, но с ограничениями в связи с ситуацией в регионе в столице Эр-Рияде, на западе страны - в Джидде и на востоке - в Даммаме.
Остаются открытыми аэропорты и в еще одной стране Персидского залива - султанате Омане, который граничит с Эмиратами. Международный аэропорт столицы Маската и аэродром в курортной Салале на юге страны работают, но ряд рейсов отменены в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и соседними странами, включая рейсы на Москву.
Телефон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Мошенники начали предлагать россиянам "вывозные" рейсы с Ближнего Востока
Вчера, 14:13
В связи с ситуацией воздушное пространство закрыл и Ирак, где перестали работать аэропорты в разных городах.
Среди стран Ближнего Востока без ограничений пока работает международный аэропорт Рафика Харири в Бейруте, но рейсы вылетают с задержкой, а некоторые отменяют.
Иордания ввела запрет на полеты из страны и обратно с 18.00 мск до 9.00 мск, начиная с понедельника, 2 марта. Однако международный аэропорт имени королевы Алии в Аммане в светлое время суток продолжает отправлять самолёты.
Воздушное пространство соседнего Израиля закрыто, и все полеты прекращены.
Власти Сирии частично закрыли воздушное пространство в южном направлении, полеты национального авиаперевозчика Syrian Airlines приостановлены из аэропортов Дамаска и Алеппо.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
АТОР ответила на вопрос о рейсах из Абу-Даби в Москву
Вчера, 14:07
 
