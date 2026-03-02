Стало известно, из каких стран на Ближнем Востоке сейчас можно улететь

ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Большинство аэропортов на Ближнем Востоке прекратили работу на фоне обострения ситуации в регионе, улететь можно только из нескольких воздушных гаваней в Саудовской Аравии и Иордании, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, согласно сообщению Управления гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), воздушное пространство над страной закрыто. Летающие из Дубая авиакомпании Flydubai и Emirates сообщили РИА Новости, что продлили ограничения на полеты до 14.00 мск 3 марта. Кроме того, закрыты аэропорты в ближайших к Дубаю северных эмиратах Шарджа и Рас-аль-Хайма. В то же время международный аэропорт в столице ОАЭ Абу-Даби начал работать, в понедельник днем ожидаются рейсы по ряду направлений, в том числе в Москву.
В то же время соседняя с ними Саудовская Аравия пока не закрывала свое воздушное пространство, ее международные аэропорты функционируют, но с ограничениями в связи с ситуацией в регионе в столице Эр-Рияде, на западе страны - в Джидде и на востоке - в Даммаме.
Остаются открытыми аэропорты и в еще одной стране Персидского залива - султанате Омане, который граничит с Эмиратами. Международный аэропорт столицы Маската и аэродром в курортной Салале на юге страны работают, но ряд рейсов отменены в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и соседними странами, включая рейсы на Москву.
В связи с ситуацией воздушное пространство закрыл и Ирак, где перестали работать аэропорты в разных городах.
Среди стран Ближнего Востока без ограничений пока работает международный аэропорт Рафика Харири в Бейруте, но рейсы вылетают с задержкой, а некоторые отменяют.
Воздушное пространство соседнего Израиля закрыто, и все полеты прекращены.