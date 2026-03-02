Стало известно, из каких стран на Ближнем Востоке сейчас можно улететь

ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Большинство аэропортов на Ближнем Востоке прекратили работу на фоне обострения ситуации в регионе, улететь можно только из нескольких воздушных гаваней в Саудовской Аравии и Иордании, выяснил корреспондент РИА Новости.