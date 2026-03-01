РСТ: конфликт на Ближнем Востоке мог затронуть 110 тысяч туристов из России

МОСКВА, 1 мар – РИА. Ситуация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 тысяч российских туристов - именно столько сейчас там может находиться или планировали транзитный перелет через страны региона, сообщил РИА Новости представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.