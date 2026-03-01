Рейтинг@Mail.ru
РСТ: конфликт на Ближнем Востоке мог затронуть 110 тысяч туристов из России
18:27 01.03.2026
РСТ: конфликт на Ближнем Востоке мог затронуть 110 тысяч туристов из России
ближний восток
россия
москва
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
ближний восток, россия, москва, российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Ближний Восток, Россия, Москва, Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Пассажиры в зоне вылета . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА. Ситуация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 тысяч российских туристов - именно столько сейчас там может находиться или планировали транзитный перелет через страны региона, сообщил РИА Новости представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства.
"По предварительным оценкам, в Саудовской Аравии находится порядка 1 тысячи организованных туристов из России, в Объединённых Арабских Эмиратах — от 50 тысяч до 100 тысяч российских граждан, включая туристов и самостоятельных путешественников, в Омане — около 800–900 человек", - сказал он.
По его словам, отдельная категория - это туристы, находящиеся на островных направлениях, где отсутствует стабильное прямое авиасообщение с Россией. Речь идет о путешественниках на Мальдивах, Сейшелах и в Шри-Ланке.
"По предварительной оценке, в настоящий момент порядка 6–8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива временно не могут вернуться в Россию", - уточнил Абдюханов.

Ближний Восток, Россия, Москва, Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
 
 
