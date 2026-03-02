https://ria.ru/20260302/oae-2077807033.html
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе - РИА Новости, 02.03.2026
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе
Туристка из России Яна, на отдыхе переехавшая из Дубая в Абу-Даби, рассказала РИА Новости, что в Абу-Даби спокойнее, туристы гуляют и купаются. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:25:00+03:00
2026-03-02T10:25:00+03:00
2026-03-02T10:45:00+03:00
абу-даби
дубай
сша
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260301/abu-dabi-2077741663.html
абу-даби
дубай
сша
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, дубай, сша, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
Абу-Даби, Дубай, США, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе
РИА Новости: россиянка заявила о спокойной обстановке в Абу-Даби
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туристка из России Яна, на отдыхе переехавшая из Дубая в Абу-Даби, рассказала РИА Новости, что в Абу-Даби спокойнее, туристы гуляют и купаются.
Она отметила, что накануне ночью планово переехала из Дубая
в Абу-Даби
.
"Вроде бы, да (спокойнее – ред.), мы спокойно погуляли вчера, всё тихо. Туристы сидят в кафе, гуляют, купаются, достаточно спокойно себя ведут", - сказала собеседница.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.