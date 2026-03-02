Рейтинг@Mail.ru
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 02.03.2026 (обновлено: 10:45 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/oae-2077807033.html
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе - РИА Новости, 02.03.2026
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе
Туристка из России Яна, на отдыхе переехавшая из Дубая в Абу-Даби, рассказала РИА Новости, что в Абу-Даби спокойнее, туристы гуляют и купаются. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:25:00+03:00
2026-03-02T10:45:00+03:00
абу-даби
дубай
сша
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260301/abu-dabi-2077741663.html
абу-даби
дубай
сша
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, дубай, сша, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
Абу-Даби, Дубай, США, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе

РИА Новости: россиянка заявила о спокойной обстановке в Абу-Даби

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Туристка из России Яна, на отдыхе переехавшая из Дубая в Абу-Даби, рассказала РИА Новости, что в Абу-Даби спокойнее, туристы гуляют и купаются.
Она отметила, что накануне ночью планово переехала из Дубая в Абу-Даби.
"Вроде бы, да (спокойнее – ред.), мы спокойно погуляли вчера, всё тихо. Туристы сидят в кафе, гуляют, купаются, достаточно спокойно себя ведут", - сказала собеседница.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Самолет Etihad Airways - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Etihad Airways отменила все рейсы в аэропорт Абу-Даби
1 марта, 22:33
 
Абу-ДабиДубайСШАОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала