13:41 02.03.2026 (обновлено: 13:42 02.03.2026)
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в магазинах в Дубае
в мире
сша
иран
оаэ
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, оаэ, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, ОАЭ, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТАШКЕНТ, 2 мар – РИА Новости. Очередей и ажиотажа в магазинах в Дубае не наблюдается, товаров на полках хватает, паники нет, только на улицах стало не так многолюдно, сообщил РИА Новости находящийся в ОАЭ популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Дубай большой. Мы вчера были в Carrefour, всё на месте. Никаких пустых полок. Есть какие-то, наверное, локальные магазины маленькие", - сказал Альтман, комментируя для агентства появившиеся в соцсетях видео пустых магазинов в ОАЭ.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ раскрыли, что ночью произошло с россиянами в ОАЭ
Вчера, 10:47
Он отметил, что в настоящее время паники в городе нет, только на улицах стало меньше людей. "Периодически видим в небе работу ПВО, очень редко падают обломки", - добавил Альтман.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туроператор подтвердил случаи выселения россиян в Дубае
Вчера, 10:55
 
