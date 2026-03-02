Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в магазинах в Дубае

ТАШКЕНТ, 2 мар – РИА Новости. Очередей и ажиотажа в магазинах в Дубае не наблюдается, товаров на полках хватает, паники нет, только на улицах стало не так многолюдно, сообщил РИА Новости находящийся в ОАЭ популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман.