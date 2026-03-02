Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в магазинах в Дубае

ТАШКЕНТ, 2 мар – РИА Новости. Очередей и ажиотажа в магазинах в Дубае не наблюдается, товаров на полках хватает, паники нет, только на улицах стало не так многолюдно, сообщил РИА Новости находящийся в ОАЭ популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман.
"Дубай большой. Мы вчера были в Carrefour, всё на месте. Никаких пустых полок. Есть какие-то, наверное, локальные магазины маленькие", - сказал Альтман, комментируя для агентства появившиеся в соцсетях видео пустых магазинов в ОАЭ.
Он отметил, что в настоящее время паники в городе нет, только на улицах стало меньше людей. "Периодически видим в небе работу ПВО, очень редко падают обломки", - добавил Альтман.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.