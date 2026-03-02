Туроператор подтвердил случаи выселения россиян в Дубае

ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Туроператор Khalidiyah Tourism подтвердил случаи выселения российских туристов в Дубае и обратился за помощью в департамент Дубая по туризму. Об этом РИА Новости рассказал глава компании Сирак Мурадян.

"В Дубае случаи выселения с самых первых дней обстрелов. В Абу-Даби (проживание - ред.) туристов продлили до 3 марта, в Рас Эль Хайме - до 4-го", - сказал он.

"Первую ночь обстрелов мы всю ночь забирали туристов из аэропортов. В Дубае же мы уже двое суток оплачиваем туристов за свой счет, чтобы их не выгоняли. Им блокируют ключи в комнаты. Самое обидное, что так в основном ведут себя очень дорогие отели, с отелями попроще дела обстоят лучше. Мы обратились в департамент по туризму Дубая, ждем ответ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала кризиса было более тысячи обращений от россиян о выселениях.

"В целом, речь идет о десятках тысяч туристов, оставшихся в ОАЭ. И этот вопрос, на мой взгляд, нужно решать уже на высшем уровне, то есть на государственном. С каждым днем таких туристов все прибавляется, их отдых заканчивается, их нужно заселить, обеспечить питанием. Речь идет о туристах, чей отдых запланирован здесь вплоть до 10 марта", - отметил Мурадян.

По его словам, некоторым туристам пришлось спать на парковке в отелях, когда они были выселены, потому что в Дубае срабатывали сирены.

"Люди приехали отдыхать, такого никто не ожидал. Мы делаем все возможное, чтобы им помочь, за свой счет продлеваем туристов в Дубае. Нужно глобальное решение этого вопроса, нужны меры, чтобы вывезти людей", - заключил он.