Рейтинг@Mail.ru
В Шардже все спокойно, рассказала туристка - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 01.03.2026 (обновлено: 23:58 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/shardzha-2077751185.html
В Шардже все спокойно, рассказала туристка
В Шардже все спокойно, рассказала туристка - РИА Новости, 01.03.2026
В Шардже все спокойно, рассказала туристка
В Шардже все спокойно и все работает – магазины, рестораны, пляжи доступны для посещения, сообщила РИА Новости турист, которая в воскресенье, следуя... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T23:57:00+03:00
2026-03-01T23:58:00+03:00
шарджа (эмират)
дубай
иран
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077702878_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0a2970a32acff42028d03ce16e5aec4b.jpg
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077740846.html
https://ria.ru/20260301/obstanovka-2077750439.html
шарджа (эмират)
дубай
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077702878_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_6dc3b2cecb970eb8d2a06ec70603255a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шарджа (эмират), дубай, иран, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
Шарджа (эмират), Дубай, Иран, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Шардже все спокойно, рассказала туристка

Туристка: в Шардже все спокойно, работают магазины, рестораны, пляжи

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Шардже, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Шардже, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Шардже, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. В Шардже все спокойно и все работает – магазины, рестораны, пляжи доступны для посещения, сообщила РИА Новости турист, которая в воскресенье, следуя подготовленному туроператором плану, переехала из Дубая в Шарджа.
"У нас лично все спокойно. Переместились сегодня в Шарджу по плану, а в Шардже все работает, в том числе пляжи, магазины, рестораны. Люди гуляют, купаются, едят", - сказала собеседница.
Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае
Вчера, 22:28
По ее словам, накануне в Дубае и в воскресное утро также все было спокойно. "Вчера Дубай - молл и фонтаны - все работало, народу множество. С утра в Дубае было потише, мы лично ничего страшного не наблюдали. Один раз видели на пути где-то далеко дым, но не поняли, где и вообще что это. Только что полеты остановлены, но полетят рано или поздно", - отметила с оптимизмом она.
Собеседница также подчеркнула, что будет дальше ждать указаний туроператора.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае рассказали об обстановке в городе
Вчера, 23:51
 
Шарджа (эмират)ДубайИранАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала