В Шардже все спокойно, рассказала туристка

КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. В Шардже все спокойно и все работает – магазины, рестораны, пляжи доступны для посещения, сообщила РИА Новости турист, которая в воскресенье, следуя подготовленному туроператором плану, переехала из Дубая в Шарджа.