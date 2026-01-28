Рейтинг@Mail.ru
Отмененные концерты и новые иски: как живет Лариса Долина после переезда - РИА Новости, 28.01.2026
17:34 28.01.2026
Отмененные концерты и новые иски: как живет Лариса Долина после переезда
Отмененные концерты и новые иски: как живет Лариса Долина после переезда
Отмененные концерты и новые иски: как живет Лариса Долина после переезда
История с квартирой в Хамовниках, казалось бы, завершилась. Лариса Долина съехала, ключи переданы новой владелице Полине Лурье. Но для народной артистки России... РИА Новости, 28.01.2026
Отмененные концерты и новые иски: как живет Лариса Долина после переезда

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. История с квартирой в Хамовниках, казалось бы, завершилась. Лариса Долина съехала, ключи переданы новой владелице Полине Лурье. Но для народной артистки России это оказалось не финалом, а началом новой саги.

"Устроилась хорошо"

Лариса Долина впервые публично прокомментировала переезд. Выступая на концерте премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в Центре исполнительских искусств, она ответила на вопрос журналистов о новом месте жительства предельно кратко: "Устроилась хорошо".
Эта короткая фраза стала своеобразной попыткой поставить символическую точку в имущественном конфликте. Директор артистки Сергей Пудовкин также поспешил успокоить общественность: "Вопросы, которые связаны с передачей ключей, переездом, любыми другими квартирными или бытовыми вопросами, никогда не помешают народной артистке России выступать, готовить новые песни и делать релизы. Что и происходит постоянно".
Более того, певица успела анонсировать концерт с новыми песнями, которые еще никто не слышал.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве
Певица Лариса Долина на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве

Аншлаг в баре

В афише Ларисы Долиной произошли заметные изменения: ранее запланированный концерт 6 марта в Московском международном Доме музыки был снят с программы. На этом фоне особое внимание привлек первый сольный концерт певицы в этом году. 27 января Лариса Долина дала первый в 2026-м сольный концерт — в камерном формате, на сцене московского бара Petter.
Несмотря на скромный масштаб площадки, интерес к выступлению оказался высоким: зал на 91 место был заполнен полностью, за час до начала в продаже оставались лишь 13 билетов, стоимость которых доходила до 15,5 тысячи рублей. Концерт продолжался чуть более часа, Долина вышла к публике с приветствием и открыла вечер песней "Говори", которую зрители подпевали с первых строчек.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре "Петтер" в Москве
Певица Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре Петтер в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре "Петтер" в Москве
В программу вошли композиции на русском и английском языках, включая "Льдинку", "Не надо слов", "Три белых коня", Feeling Good и другие. Один из самых эмоциональных моментов вечера произошел, когда 14-летний поклонник попросил певицу исполнить "Погоду в доме" — весь зал пел вместе с артисткой.
Завершился концерт песней "Стена" и словами надежды на перемены к лучшему. "Испытания нам Бог посылает для того, чтобы мы себя еще раз проверили. Так что все правильно в этой жизни", — сказала Долина в завершение концерта. Общаться с журналистами после выступления звезда отказалась.

Новая проблема: пруд, который может стоить 50 миллионов

Главная финансовая угроза пришла не из Москвы, а из Подмосковья. Стало известно: певице придется потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда. Искусственный водоем будут закапывать примерно два месяца.
Откуда взялась эта проблема? Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил обращение в Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. Предприниматель требует проверить законность расположения объектов на земельных участках Долиной в городском округе Мытищи.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина
Суть претензии проста и серьезна: территория, где находится недвижимость певицы, попадает в прибрежную защитную полосу ручья — федерального водного объекта. В этой зоне действуют строгие ограничения на застройку. В жалобе содержится конкретное требование: "Освободить прибрежную защитную полосу от земельных участков <…> и строений, расположенных в ней, в том числе искусственного пруда".
Участок в закрытом поселке Славино Долина приобрела в 2003-м. Сначала построили трехэтажный особняк площадью 350 квадратных метров, затем — четырехэтажный коттедж на 660 квадратов. Второй дом завершили в 2011-м, певица въехала туда, но не оформляла в собственность целых двенадцать лет. На кадастровый учет коттедж попал только в августе 2024 года.

"Мем" и шанс на прощение

Пока юристы готовят документы, а прокуратура проверяет законность строений, в публичном пространстве происходит нечто, что может оказаться серьезнее любых исков. Певец Юрий Лоза заявил РИА Новости: "Долина уже вообще рассматривается как мем определенный, ее фамилию произносят как имя нарицательное, кто-то придумал и ввел уже термин "эффект Долиной". <...> Если эта терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием, то она будет на слуху очень долго, но в каком качестве?"
Действительно, в социальных сетях и СМИ фамилия Долиной стала синонимом определенного типа сделок с недвижимостью.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Музыкант и композитор Юрий Лоза
При этом Лоза не исключает возможность реабилитации. Он высказался о шансах артистки вернуть народную любовь: "Не знаю, может быть, и есть шанс. От любви до ненависти — один шаг, от ненависти до любви — два. <...> В нашем быстроизменяющемся мире новость на второй день уже не новость: посудачат-посудачат да забудут".

"Зачем добивать репутацию?"

Однако не все настроены так оптимистично. Актриса Яна Поплавская жестко высказалась о ситуации в своем Telegram-канале. Она недоумевает, как обесценилось в последние годы понятие репутации.
"Что движет человеком, который продолжает совершать поступки, вызывающие в обществе отторжение, презрение и ненависть?" — задалась она вопросом, отметив, что схожие чувства испытывают многие пострадавшие от так называемой схемы Долиной.
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая интеллигенция"
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии Новая интеллигенция - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая интеллигенция"
Актриса подчеркнула: казалось бы, суд все решил, точки расставлены. "Зачем же добивать себя и свою репутацию? Ведь от этого зависит твоя работа и отношение к тебе!" — добавила она.
 
 
 
