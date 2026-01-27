https://ria.ru/20260127/dolina-2070656079.html
Долина после концерта проигнорировала журналистов
Долина после концерта проигнорировала журналистов
шоубиз
россия
лариса долина
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина после своего первого в этом году сольного концерта проигнорировала журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Долина впервые выступила в 2026 году в московском баре Petter во вторник.
Машина артистки стояла заведенной у служебного выхода из заведения. Рядом с ней были несколько сотрудников охраны. Ворота, ведущие во внутренний двор, были закрыты, журналистов туда не пустили. При попытке корреспондента РИА Новости пройти к служебному входу с другой стороны охрана воспрепятствовала этому.
Спустя непродолжительное время Долина
сразу села в машину. Охрана разогнала журналистов для проезда автомобиля певицы. Долина проигнорировала журналистов и уехала.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.