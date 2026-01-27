Рейтинг@Mail.ru
Долина после концерта проигнорировала журналистов
Шоубиз
 
22:44 27.01.2026
Долина после концерта проигнорировала журналистов
Долина после концерта проигнорировала журналистов
Народная артистка России Лариса Долина после своего первого в этом году сольного концерта проигнорировала журналистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2026
Долина после концерта проигнорировала журналистов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина после своего первого в этом году сольного концерта проигнорировала журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Долина впервые выступила в 2026 году в московском баре Petter во вторник.
Машина артистки стояла заведенной у служебного выхода из заведения. Рядом с ней были несколько сотрудников охраны. Ворота, ведущие во внутренний двор, были закрыты, журналистов туда не пустили. При попытке корреспондента РИА Новости пройти к служебному входу с другой стороны охрана воспрепятствовала этому.
Спустя непродолжительное время Долина сразу села в машину. Охрана разогнала журналистов для проезда автомобиля певицы. Долина проигнорировала журналистов и уехала.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина завершила первый сольный концерт в этом году песней "Стена"
