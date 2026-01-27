Долина после концерта проигнорировала журналистов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина после своего первого в этом году сольного концерта проигнорировала журналистов, передает корреспондент РИА Новости.

Машина артистки стояла заведенной у служебного выхода из заведения. Рядом с ней были несколько сотрудников охраны. Ворота, ведущие во внутренний двор, были закрыты, журналистов туда не пустили. При попытке корреспондента РИА Новости пройти к служебному входу с другой стороны охрана воспрепятствовала этому.