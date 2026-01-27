https://ria.ru/20260127/dolina-2070654975.html
Юный поклонник Долиной попросил ее исполнить "Погоду в доме"
Юный поклонник Долиной попросил ее исполнить "Погоду в доме" - РИА Новости, 27.01.2026
Юный поклонник Долиной попросил ее исполнить "Погоду в доме"
Юный поклонник народной артистки России Ларисы Долиной вышел к любимой певице с цветами и попросил её исполнить хит "Погода в доме", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T22:28:00+03:00
2026-01-27T22:28:00+03:00
2026-01-27T22:28:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_d6e6c6ebe778bc0fbedd862d115f2458.jpg
https://ria.ru/20251224/dolina-2064469748.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9728e42236f802f7d9cb09a0a47ccf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина
Шоубиз, Россия, Лариса Долина
Юный поклонник Долиной попросил ее исполнить "Погоду в доме"
РИА Новости: юный поклонник Долиной попросил ее исполнить хит "Погода в доме"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юный поклонник народной артистки России Ларисы Долиной вышел к любимой певице с цветами и попросил её исполнить хит "Погода в доме", передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает первый в 2026 году сольный концерт в столичном баре Petter во вторник.
Певица поблагодарила мальчика за цветы и поинтересовалась, сколько ему лет - на что он ответил, что ему 14 лет. Долина спросила: "Тебе нравится мое творчество?" - на что юный поклонник ответил: "Да, моя любимая ваша песня про погоду в доме".
Долина пообещала исполнить свой хит позднее и сдержала обещание. Весь зал вместе с певицей спел хором песню "Погода в доме".
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.