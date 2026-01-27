Рейтинг@Mail.ru
Юный поклонник Долиной попросил ее исполнить "Погоду в доме"
22:28 27.01.2026
Юный поклонник Долиной попросил ее исполнить "Погоду в доме"
Юный поклонник Долиной попросил ее исполнить "Погоду в доме"
Юный поклонник народной артистки России Ларисы Долиной вышел к любимой певице с цветами и попросил её исполнить хит "Погода в доме", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.01.2026
россия, лариса долина
Шоубиз, Россия, Лариса Долина
Юный поклонник Долиной попросил ее исполнить "Погоду в доме"

РИА Новости: юный поклонник Долиной попросил ее исполнить хит "Погода в доме"

Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юный поклонник народной артистки России Ларисы Долиной вышел к любимой певице с цветами и попросил её исполнить хит "Погода в доме", передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает первый в 2026 году сольный концерт в столичном баре Petter во вторник.
Певица поблагодарила мальчика за цветы и поинтересовалась, сколько ему лет - на что он ответил, что ему 14 лет. Долина спросила: "Тебе нравится мое творчество?" - на что юный поклонник ответил: "Да, моя любимая ваша песня про погоду в доме".
Долина пообещала исполнить свой хит позднее и сдержала обещание. Весь зал вместе с певицей спел хором песню "Погода в доме".
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал
24 декабря 2025, 22:01
24 декабря 2025, 22:01
 
ШоубизРоссияЛариса Долина
 
 
