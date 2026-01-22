В Москве отменили концерт Долиной

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 6 марта в Московском международном Доме музыки, отменен, вместо него состоится выступление российских артистов Петра Дранги и Пелагеи, сообщили РИА Новости в учреждении.

"Шестого марта у нас стоит концерт Пелагеи и Петра Дранги. Он (концерт Ларисы Долиной. — Прим. ред.) был запланирован, теперь — другой концерт", — сказала собеседница агентства.

В Доме музыки сообщили, что информацией о причине отмены концерта они не располагают. Анонс мероприятия также пропал из афиши концертов певицы.