Рейтинг@Mail.ru
В Москве отменили концерт Долиной - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 22.01.2026 (обновлено: 16:28 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/dolina-2069525395.html
В Москве отменили концерт Долиной
В Москве отменили концерт Долиной - РИА Новости, 22.01.2026
В Москве отменили концерт Долиной
Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 6 марта в Московском международном Доме музыки, отменен, вместо него состоится... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:37:00+03:00
2026-01-22T16:28:00+03:00
москва
россия
лариса долина
московский международный дом музыки
пелагея
сергей пудовкин
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_f25a5c2f55b70a8cb0a649d7c127b8f8.jpg
https://ria.ru/20260122/zhile-2069454429.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_428713fb14b0c3d452b06afefc4eed5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, лариса долина, московский международный дом музыки, пелагея, сергей пудовкин, дело о квартире долиной
Москва, Россия, Лариса Долина, Московский международный Дом музыки, Пелагея, Сергей Пудовкин, Дело о квартире Долиной
В Москве отменили концерт Долиной

РИА Новости: в Московском международном Доме музыки отменили концерт Долиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 6 марта в Московском международном Доме музыки, отменен, вместо него состоится выступление российских артистов Петра Дранги и Пелагеи, сообщили РИА Новости в учреждении.
"Шестого марта у нас стоит концерт Пелагеи и Петра Дранги. Он (концерт Ларисы Долиной. — Прим. ред.) был запланирован, теперь — другой концерт", — сказала собеседница агентства.
В Доме музыки сообщили, что информацией о причине отмены концерта они не располагают. Анонс мероприятия также пропал из афиши концертов певицы.
Как ранее выяснило РИА Новости, продажа билетов на сольный концерт Долиной была приостановлена. Позже представитель певицы Сергей Пудовкин сообщал агентству, что концерт состоится.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной"
Вчера, 01:09
 
МоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский международный Дом музыкиПелагеяСергей ПудовкинДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала