В Москве отменили концерт Долиной
В Москве отменили концерт Долиной - РИА Новости, 22.01.2026
В Москве отменили концерт Долиной
Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 6 марта в Московском международном Доме музыки, отменен, вместо него состоится...
2026-01-22T11:37:00+03:00
2026-01-22T11:37:00+03:00
2026-01-22T16:28:00+03:00
дело о квартире долиной
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 6 марта в Московском международном Доме музыки, отменен, вместо него состоится выступление российских артистов Петра Дранги и Пелагеи, сообщили РИА Новости в учреждении.
"Шестого марта у нас стоит концерт Пелагеи и Петра Дранги. Он (концерт Ларисы Долиной. — Прим. ред.) был запланирован, теперь — другой концерт", — сказала собеседница агентства.
В Доме музыки сообщили, что информацией о причине отмены концерта они не располагают. Анонс мероприятия также пропал из афиши концертов певицы.
Как ранее выяснило РИА Новости, продажа билетов на сольный концерт Долиной была приостановлена. Позже представитель певицы Сергей Пудовкин сообщал агентству, что концерт состоится.