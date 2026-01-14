Дело Долиной: новый суд, приставы и арестованная квартира

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Страсти вокруг Ларисы Долиной не утихают. Теперь под раздачу попала не только злополучная квартира, а в ряды "противников" певицы вступили новые лица.

Это — только начало. Что происходит со звездой?

Приставы взялись за дело

"Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждем постановления о возбуждении", — объясняла Светлана Свириденко.

Федеральная служба судебных приставов 12 января возбудила исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве. А 14 января производство появилось в базе службы.

Срок добровольного выселения истекает

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила РИА Новости: срок добровольного выселения певицы из квартиры истекает 19 января.

"У Долиной есть пять рабочих дней для добровольного выселения из квартиры, отсчет начинает исчисляться с сегодняшнего дня", — заявила адвокат 13 января.

В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, однако не смогла подписать акт приема-передачи, поскольку представитель Долиной не обладал полномочиями на подпись подобных документов.

Артистка улетела с семьей на отдых в Абу-Даби (ОАЭ) и остановилась на острове Саддият в пятизвездочной гостинице Rixos Premium Saadiyat Island. Стоимость проживания — от 80 тысяч за стандартный номер и до 540 тысяч за виллу в сутки. Она вернется в Москву лишь 20 января.

Квартира все еще под арестом

Вскрылась еще одна проблема: на квартире площадью более 220 квадратных метров в Хамовниках, которую Долина продала в 2024 году Полине Лурье, все еще числится обременение в виде ареста. Об этом свидетельствуют регистрационные сведения объекта недвижимости, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Большие вопросы к подмосковному имуществу

Пока в Москве решается судьба квартиры в Хамовниках, возникла новая проблема — на этот раз с подмосковным имуществом.

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов 12 января направил обращение в Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. Предприниматель требует проверить законность расположения объектов на земельных участках Долиной в городском округе Мытищи.

Суть претензии: территория, на которой находится недвижимость певицы, попадает в прибрежную защитную полосу ручья — федерального водного объекта. В этой зоне действуют строгие ограничения на застройку.

В жалобе, которую изучило РИА Новости, содержится конкретное требование : "Освободить прибрежную защитную полосу от земельных участков <…> и строений, расположенных в ней, в том числе искусственного пруда".

Подмосковная недвижимость Долиной давно вызывала вопросы. Участок в закрытом поселке Славино она купила в 2003-м. Сначала возвели трехэтажный особняк площадью 350 квадратных метров, затем — четырехэтажный коттедж на 660 квадратов. Второй дом достроили в 2011-м, певица въехала туда, но формально не оформила в собственность целых 12 лет. На кадастровый учет коттедж попал только в августе 2024-го — после того, как Долина стала жертвой мошенников.

РИА Новости обратилось за комментарием к юристам артистки, однако ответа на момент публикации не поступило.

Билеты не продаются

Проблемы с недвижимостью сказываются и на профессиональной деятельности певицы.

РИА Новости проверило продажу билетов на ближайший концерт артистки. Выяснилось : за две недели до выступления в столичном баре Petter 27 января реализовано лишь 20 процентов мест.

Ситуация с более крупным мероприятием выглядит еще хуже. Шестого марта в Московском доме музыки у народной артистки России запланирован концерт "Юбилей на бис". На официальном сайте певицы мероприятие числится в афише, но купить билет невозможно — система выдает сообщение "Элемент не найден".

При этом сам Московский международный дом музыки анонсировал на эту дату совершенно другие события: концерт оркестра "Русская филармония", фламенко-спектакль Salvador и трибьют-шоу Уитни Хьюстон. Долиной в официальной афише нет.

Источники в медиасфере утверждают — концерт отменен. За полгода продаж удалось реализовать около 15 процентов зала, после чего в январе от проведения мероприятия отказались. Впрочем, представитель артистки Сергей Пудовкин настаивает: выступление состоится.

И латвийский курорт теперь закрыт

Российские проблемы — не единственные в списке неприятностей певицы. Адвокат Александр Бенхин ранее предупреждал: Долина рискует потерять две квартиры в латвийском курортном городе Дзинтари из-за санкционных ограничений.

"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов. Нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость", — пояснил юрист.

Формально квартиры остаются собственностью артистки, но фактически она лишена возможности ими распоряжаться.