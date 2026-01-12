https://ria.ru/20260112/rossiya-2067448825.html
Прокуратуру попросили проверить объекты, возведенные на участке Долиной
Прокуратуру попросили проверить объекты, возведенные на участке Долиной - РИА Новости, 12.01.2026
Прокуратуру попросили проверить объекты, возведенные на участке Долиной
Саратовский предприниматель Глеб Рыськов попросил прокуратуру освободить один из земельных участков на берегу ручья в Московской области от объектов, которые,...
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
лариса долина
московская область (подмосковье)
мытищи
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов попросил прокуратуру освободить один из земельных участков на берегу ручья в Московской области от объектов, которые, по его данным, принадлежат певице Ларисе Долиной, следует из жалобы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Рыськов рассказал РИА Новости, что жалоба на возможные нарушения со стороны Долиной подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области
, в понедельник её зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи
. Земельные участки Долиной, по мнению Рыськова, попадают в прибрежную защитную полосу ручья, который является федеральным водным объектом. Он попросил привлечь певицу к административной ответственности.
"Освободить береговую полосу от земельного участка… и строений. Освободить прибрежную защитную полосу от земельных участков… и строений, расположенных в ней, в том числе искусственного пруда", - говорится в жалобе.
На участках, которые фигурируют в тексте жалобы, по данным Рыськова, имеются гараж, жилой дом, искусственный водный объект и нежилой объект недвижимости с наименованием "жилой дом".
РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной
, но ответа пока не получило.