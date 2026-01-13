Квартира, которую продала Долина, до сих пор числится под арестом

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Квартира в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина, все еще числится под арестом, свидетельствуют регистрационные сведения объекта недвижимости, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.