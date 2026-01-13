Квартира, которую продала Долина, до сих пор числится под арестом

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Квартира в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина, все еще числится под арестом, свидетельствуют регистрационные сведения объекта недвижимости, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, на квартире площадью более 220 квадратных метров в Хамовниках, которую Долина продала в 2024 году Полине Лурье, все еще числится обременение в виде ареста.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Также суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.