Квартира, которую продала Долина, до сих пор числится под арестом - РИА Новости, 13.01.2026
01:11 13.01.2026
Квартира, которую продала Долина, до сих пор числится под арестом
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Квартира, которую продала Долина, до сих пор числится под арестом

Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Квартира в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина, все еще числится под арестом, свидетельствуют регистрационные сведения объекта недвижимости, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, на квартире площадью более 220 квадратных метров в Хамовниках, которую Долина продала в 2024 году Полине Лурье, все еще числится обременение в виде ареста.
Прокуратуру попросили проверить объекты, возведенные на участке Долиной
Вчера, 19:42
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Также суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Бизнесмен попросил привлечь Долину к ответственности из-за вырытого пруда
Вчера, 18:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
