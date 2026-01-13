https://ria.ru/20260113/dolina-2067561136.html
Адвокат назвала срок выселения Долиной из квартиры в Хамовниках
Срок добровольного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Срок добровольного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.
В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, однако не смогла подписать акт приёма-передачи, поскольку представитель Долиной
не обладает полномочиями на подпись подобных документов. Певица находится в отъезде и вернётся в Москву
лишь 20 января, ранее сообщала РИА Новости Свириденко. Накануне служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной.
«
"У Долиной есть пять рабочих дней для добровольного выселения из квартиры, отсчет начинает исчисляться с сегодняшнего дня", - сказала собеседница.
Получить комментарии представителя или адвоката Долиной РИА Новости не удалось.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снят с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.