Адвокат назвала срок выселения Долиной из квартиры в Хамовниках
12:28 13.01.2026
Адвокат назвала срок выселения Долиной из квартиры в Хамовниках
Срок добровольного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 13.01.2026
жилье, москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Срок добровольного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.
В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, однако не смогла подписать акт приёма-передачи, поскольку представитель Долиной не обладает полномочиями на подпись подобных документов. Певица находится в отъезде и вернётся в Москву лишь 20 января, ранее сообщала РИА Новости Свириденко. Накануне служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной.
Лариса Долина и Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Ждем приставов". Что грозит Долиной за отказ от выселения из квартиры
Вчера, 08:00
"У Долиной есть пять рабочих дней для добровольного выселения из квартиры, отсчет начинает исчисляться с сегодняшнего дня", - сказала собеседница.

Получить комментарии представителя или адвоката Долиной РИА Новости не удалось.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снят с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Прокуратуру попросили проверить объекты, возведенные на участке Долиной
12 января, 19:42
 
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
