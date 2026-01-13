Адвокат назвала срок выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

"У Долиной есть пять рабочих дней для добровольного выселения из квартиры, отсчет начинает исчисляться с сегодняшнего дня", - сказала собеседница.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.