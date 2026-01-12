https://ria.ru/20260112/dolina-2067428760.html
Приставы подтвердили факт возбуждения производства против Долиной
Московские приставы возбудили исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка Федеральной... РИА Новости, 12.01.2026
москва
россия
