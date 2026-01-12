Рейтинг@Mail.ru
18:11 12.01.2026
Приставы подтвердили факт возбуждения производства против Долиной
Приставы подтвердили факт возбуждения производства против Долиной
москва, россия, лариса долина, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Москва, Россия, Лариса Долина, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Приставы подтвердили факт возбуждения производства против Долиной

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московские приставы возбудили исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
"В ГУ ФССП России по Москве возбуждено исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной", - сообщили в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.
МоскваРоссияЛариса ДолинаФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Происшествия
 
 
