Приставы подтвердили факт возбуждения производства против Долиной

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московские приставы возбудили исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

"В ГУ ФССП России по Москве возбуждено исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной", - сообщили в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.