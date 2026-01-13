https://ria.ru/20260113/bilety-2067502478.html
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов - РИА Новости, 13.01.2026
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов
За две недели до первого в 2026 году концерта народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве продано всего 20% от общего числа билетов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:09:00+03:00
2026-01-13T05:09:00+03:00
2026-01-13T06:21:00+03:00
москва
оаэ
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_637:68:2195:944_1920x0_80_0_0_1446c1933aa84a411743439152a01d37.jpg
https://ria.ru/20260113/dolina-2067487949.html
https://ria.ru/20260112/rossiya-2067448825.html
https://ria.ru/20260112/dolina-2067435683.html
москва
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_225:0:2578:1765_1920x0_80_0_0_8129c961cb7eef662d0071d22aed7134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, оаэ, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Москва, ОАЭ, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов
РИА Новости: на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 20% билетов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За две недели до первого в 2026 году концерта народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве продано всего 20% от общего числа билетов, выяснило РИА Новости.
Долина выступит в столичном баре Petter 27 января.
По данным корреспондента РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. За две недели до мероприятия продано всего 18 билетов, что составляет 20% от общего числа. В продаже места за столиками стоимостью от 9,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от расположения, а также места за баром за 15,5 тысячи рублей.
Долина будет радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ
вместе с дочерью и внучкой, при этом так и не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала РИА Новости, что Долина
не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя нет таких полномочий.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.