На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За две недели до первого в 2026 году концерта народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве продано всего 20% от общего числа билетов, выяснило РИА Новости.

Долина выступит в столичном баре Petter 27 января.

По данным корреспондента РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. За две недели до мероприятия продано всего 18 билетов, что составляет 20% от общего числа. В продаже места за столиками стоимостью от 9,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от расположения, а также места за баром за 15,5 тысячи рублей.

Долина будет радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой, при этом так и не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала РИА Новости, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя нет таких полномочий.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.