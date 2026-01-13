Рейтинг@Mail.ru
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 13.01.2026 (обновлено: 06:21 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/bilety-2067502478.html
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов - РИА Новости, 13.01.2026
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов
За две недели до первого в 2026 году концерта народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве продано всего 20% от общего числа билетов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:09:00+03:00
2026-01-13T06:21:00+03:00
москва
оаэ
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_637:68:2195:944_1920x0_80_0_0_1446c1933aa84a411743439152a01d37.jpg
https://ria.ru/20260113/dolina-2067487949.html
https://ria.ru/20260112/rossiya-2067448825.html
https://ria.ru/20260112/dolina-2067435683.html
москва
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_225:0:2578:1765_1920x0_80_0_0_8129c961cb7eef662d0071d22aed7134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, оаэ, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Москва, ОАЭ, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано всего 18 билетов

РИА Новости: на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 20% билетов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За две недели до первого в 2026 году концерта народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве продано всего 20% от общего числа билетов, выяснило РИА Новости.
Долина выступит в столичном баре Petter 27 января.
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Квартира, которую продала Долина, до сих пор числится под арестом
01:11
По данным корреспондента РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. За две недели до мероприятия продано всего 18 билетов, что составляет 20% от общего числа. В продаже места за столиками стоимостью от 9,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от расположения, а также места за баром за 15,5 тысячи рублей.
Долина будет радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой, при этом так и не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Прокуратуру попросили проверить объекты, возведенные на участке Долиной
Вчера, 19:42
Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала РИА Новости, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя нет таких полномочий.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Бизнесмен попросил привлечь Долину к ответственности из-за вырытого пруда
Вчера, 18:38
 
МоскваОАЭРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала