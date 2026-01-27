https://ria.ru/20260127/dolina-2070631237.html
На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты
На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты - РИА Новости, 27.01.2026
На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты
На первом в 2026 году концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве ожидается аншлаг, практически все билеты проданы, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2026
Организаторы первого в 2026 году концерта Долиной ожидают аншлаг
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На первом в 2026 году концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве ожидается аншлаг, практически все билеты проданы, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.
Долина выступит в столичном баре Petter во вторник.
"Ну да, практически. На данный момент остались места за баром и за одним пятым столиком", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, ожидается ли на концерте Долиной
аншлаг.
Начало концерта запланировано на 20.00 мск. Как выяснило РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. За час до начала концерта в продаже осталось всего 13 билетов.
Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения, максимальная стоимость билетов на данный концерт достигала 18,5 тысячи рублей.
Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут выступать чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.