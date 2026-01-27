На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На первом в 2026 году концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве ожидается аншлаг, практически все билеты проданы, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.

Долина выступит в столичном баре Petter во вторник.

"Ну да, практически. На данный момент остались места за баром и за одним пятым столиком", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, ожидается ли на концерте Долиной аншлаг.

Начало концерта запланировано на 20.00 мск. Как выяснило РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. За час до начала концерта в продаже осталось всего 13 билетов.

Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения, максимальная стоимость билетов на данный концерт достигала 18,5 тысячи рублей.

Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут выступать чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.