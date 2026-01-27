Рейтинг@Mail.ru
На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:21 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/dolina-2070631237.html
На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты
На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты - РИА Новости, 27.01.2026
На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты
На первом в 2026 году концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве ожидается аншлаг, практически все билеты проданы, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:21:00+03:00
2026-01-27T19:21:00+03:00
культура
россия
москва
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_0:0:2502:1408_1920x0_80_0_0_138547a025b32a1ed1c09d7b83754206.jpg
https://ria.ru/20260127/dolina-2070584675.html
https://ria.ru/20260124/ipoteka-2070014589.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_206:0:2489:1712_1920x0_80_0_0_5c0accdb8a915d9719adf1098a63eaa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Культура, Россия, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
На первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты

Организаторы первого в 2026 году концерта Долиной ожидают аншлаг

© РИА Новости / Максим БогодвидПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На первом в 2026 году концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве ожидается аншлаг, практически все билеты проданы, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.
Долина выступит в столичном баре Petter во вторник.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ
Вчера, 16:21
"Ну да, практически. На данный момент остались места за баром и за одним пятым столиком", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, ожидается ли на концерте Долиной аншлаг.
Начало концерта запланировано на 20.00 мск. Как выяснило РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. За час до начала концерта в продаже осталось всего 13 билетов.
Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения, максимальная стоимость билетов на данный концерт достигала 18,5 тысячи рублей.
Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут выступать чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки
24 января, 04:51
 
КультураРоссияМоскваЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала