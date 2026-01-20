Рейтинг@Mail.ru
Лоза высказался о шансах Долиной на возвращение народной любви - РИА Новости, 20.01.2026
07:47 20.01.2026 (обновлено: 07:48 20.01.2026)
Лоза высказался о шансах Долиной на возвращение народной любви
У народной артистки РФ Ларисы Долиной еще есть шанс вновь завоевать народную любовь, заявил РИА Новости певец Юрий Лоза. РИА Новости, 20.01.2026
россия, лариса долина, юрий лоза, московский городской суд
Россия, Лариса Долина, Юрий Лоза, Московский городской суд
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У народной артистки РФ Ларисы Долиной еще есть шанс вновь завоевать народную любовь, заявил РИА Новости певец Юрий Лоза.
"Не знаю, может быть, и есть шанс. От любви до ненависти - один шаг, от ненависти до любви - два. Не знаю, тут надо смотреть, что дальше будет, как все повернется. В нашем быстроизменяющемся мире новость на второй день уже не новость: посудачат-посудачат да забудут", - сказал Лоза, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс у артистки вновь завоевать народную любовь.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. В понедельник ключи от квартиры были переданы покупательнице квартиры.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"
19 января, 19:59
 
РоссияЛариса ДолинаЮрий ЛозаМосковский городской суд
 
 
