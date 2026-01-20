Лоза высказался о шансах Долиной на возвращение народной любви

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У народной артистки РФ Ларисы Долиной еще есть шанс вновь завоевать народную любовь, заявил РИА Новости певец Юрий Лоза.
"Не знаю, может быть, и есть шанс. От любви до ненависти - один шаг, от ненависти до любви - два. Не знаю, тут надо смотреть, что дальше будет, как все повернется. В нашем быстроизменяющемся мире новость на второй день уже не новость: посудачат-посудачат да забудут", - сказал Лоза, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс у артистки вновь завоевать народную любовь.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. В понедельник ключи от квартиры были переданы покупательнице квартиры.
