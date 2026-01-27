Долина собрала полный зал на концерте в московском баре Petter

Рейтинг@Mail.ru
21:02 27.01.2026 (обновлено: 21:09 27.01.2026)
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала полный зал на первом в 2026-м году сольном концерте в московском баре Petter во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее организаторы мероприятия сообщили РИА Новости, что менее чем за час до концерта практически все билеты были проданы, на мероприятии ожидается аншлаг.
"Всем привет! Желаю всем хорошего настроения! Добрый вечер!" - сказала она, приветствуя публику.
Зрители встретили певицу аплодисментами и подпевали строчки её песни "Говори", которой Долина открыла вечер.
Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут выступать чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций ЕС, пишут СМИ
Вчера, 16:21
 
ШоубизРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойОбщество
 
 
