Долина собрала полный зал на концерте в московском баре Petter
Долина собрала полный зал на концерте в московском баре Petter
шоубиз
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
общество
россия
Новости
ru-RU
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, общество
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Общество
Долина собрала полный зал на концерте в московском баре Petter
РИА Новости: Долина собрала полный зал на концерте в московском баре Petter
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала полный зал на первом в 2026-м году сольном концерте в московском баре Petter во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее организаторы мероприятия сообщили РИА Новости, что менее чем за час до концерта практически все билеты были проданы, на мероприятии ожидается аншлаг.
"Всем привет! Желаю всем хорошего настроения! Добрый вечер!" - сказала она, приветствуя публику.
Зрители встретили певицу аплодисментами и подпевали строчки её песни "Говори", которой Долина
открыла вечер.
Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут выступать чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.