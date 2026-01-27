Долина собрала полный зал на концерте в московском баре Petter

Певица Лариса Долина выступает на концерте в музыкальном баре Petter в Москве. 27 января 2026

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала полный зал на первом в 2026-м году сольном концерте в московском баре Petter во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее организаторы мероприятия сообщили РИА Новости, что менее чем за час до концерта практически все билеты были проданы, на мероприятии ожидается аншлаг.

"Всем привет! Желаю всем хорошего настроения! Добрый вечер!" - сказала она, приветствуя публику.

Зрители встретили певицу аплодисментами и подпевали строчки её песни "Говори", которой Долина открыла вечер.

Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут выступать чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.