"Зачем же так?": Поплавская задала всего один вопрос Ларисе Долиной

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Актриса Яна Поплавская жестко прошлась по Ларисе Долиной, а пользователи соцсетей "раскрыли пикантный секрет" звезды. Как ответила певица?
Знаковый пост
Скандальная история со "схемой Долиной" перекочевала из 2025-го в 2026 год. И, кажется, резонанс вокруг этой темы и не думает утихать. Общественный деятель и известная актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале уже высказывалась об этой ситуации. Один из ее последних постов на эту тему вызвал резонанс.
Так, Поплавская недоумевает, как обесценилось в последние годы понятие репутации.
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая интеллигенция"
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая интеллигенция"
"Что движет человеком, который продолжает совершать поступки, вызывающие в обществе отторжение, презрение и ненависть?" — задалась она вопросом, отметив, что схожие чувства испытывают многие пострадавшие от так называемой "схемы Долиной". Актриса подчеркнула: казалось бы, суд все решил, точки расставлены.
"Зачем же добивать себя и свою репутацию? Ведь от этого зависит твоя работа и отношение к тебе!" — добавила она.
Адвокат Долиной утверждает, что Полина Лурье "всего лишь хайпует". Поплавская возражает: Лурье — не публичный человек. Она не ведет соцсети и блоги, не зарабатывает на рекламе, старается не показывать своего лица. По словам Яны, Лурье хочет лишь одного: получить честно купленную квартиру, за которую уже отдала деньги.
Тем временем Федеральная служба судебных приставов предоставила Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу жилья.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУ дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
У дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
"Так что оттянуть момент до 20 января не получится", — заключает актриса. Подписчики ее поддержали и выдвинули своим предположения.
Концерты на грани "нервного" срыва
Стало известно, что концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях находятся на грани отмены.
Открытие Moscow Jazz Festival 2023
Стало известно, что на предстоящие выступления певицы продано менее десяти процентов билетов. Гастрольный тур должен был открыться 8 марта в Обнинске, однако в зал на 700 мест приобретено всего 66 билетов. В Брянске ситуация аналогична: из 800 доступных мест забронировано около 70.
График артистки на первое полугодие 2026 года также свидетельствует о сокращении активности: запланировано всего семь выступлений, ни одно из которых не является крупным сольным концертом. Кроме того, ранее ее юбилейный концерт в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге был перенесен с 25 февраля на 15 ноября 2026 года.
Певица в Эмиратах
Волнует ли это певицу? Тут можно только строить предположения. По данным СМИ, Лариса Долина прекрасно проводит время с дочерью и внучкой в Абу-Даби.
© iStock.com / Sami SertПляж Аль-Мамзар, Дубай, ОАЭ
© iStock.com / Sami Sert
Пляж Аль-Мамзар, Дубай, ОАЭ
Отмечалось, что певица с семьей выбрала один из самых престижных и дорогих отелей Объединенных Арабских Эмиратов — Rixos Premium Saadiyat Island. Это пятизвездочный курортный комплекс с собственным пляжем, бассейнами, спа-зоной, услугами массажа и прочим. Суточная стоимость стандартного номера начинается от 80 тысяч рублей и может достигать 540 тысяч за размещение на вилле.
Отъезд певицы создал затруднения для новой собственницы спорной квартиры. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости подтвердила, что подписание акта приема-передачи жилья в настоящее время невозможно.
"Долина находится в отъезде и вернется только 20 января. До этого времени подписать акт она не сможет", — пояснила юрист.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры в Верховном суде России
Долина может лишиться не только квартиры?
Впрочем, сейчас Ларису Долину могут лишить еще одной собственности. Речь идет о "секретном" водоеме, который находится на территории "незаконного" особняка певицы. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием освободить береговую полосу водного объекта в Подмосковье от построек, которые, по его данным, принадлежат певице Ларисе Долиной.
Речь в заявлении идет о ручье и прилегающих земельных участках в городском округе Мытищи. По мнению предпринимателя, владения Долиной частично расположены в прибрежной защитной полосе водного объекта, имеющего федеральный статус. На этом основании он просит привлечь певицу к административной ответственности.
"Освободить береговую полосу от земельного участка <…> и строений. Освободить прибрежную защитную полосу от земельных участков <…> и строений, расположенных в ней, в том числе искусственного пруда", — говорится в документе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве
Певица Лариса Долина на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве
По данным Рыськова, на упомянутых участках находятся гараж, жилой дом, искусственный водоем, а также нежилое строение, обозначенное в документах как "жилой дом".