"Зачем же так?": Поплавская задала всего один вопрос Ларисе Долиной

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Актриса Яна Поплавская жестко прошлась по Ларисе Долиной, а пользователи соцсетей "раскрыли пикантный секрет" звезды. Как ответила певица?

Знаковый пост

Скандальная история со "схемой Долиной" перекочевала из 2025-го в 2026 год. И, кажется, резонанс вокруг этой темы и не думает утихать. Общественный деятель и известная актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале уже высказывалась об этой ситуации. Один из ее последних постов на эту тему вызвал резонанс.

Так, Поплавская недоумевает, как обесценилось в последние годы понятие репутации.

"Что движет человеком, который продолжает совершать поступки, вызывающие в обществе отторжение, презрение и ненависть?" — задалась она вопросом, отметив, что схожие чувства испытывают многие пострадавшие от так называемой "схемы Долиной". Актриса подчеркнула: казалось бы, суд все решил, точки расставлены.

"Зачем же добивать себя и свою репутацию? Ведь от этого зависит твоя работа и отношение к тебе!" — добавила она.

Адвокат Долиной утверждает, что Полина Лурье "всего лишь хайпует". Поплавская возражает: Лурье — не публичный человек. Она не ведет соцсети и блоги, не зарабатывает на рекламе, старается не показывать своего лица. По словам Яны, Лурье хочет лишь одного: получить честно купленную квартиру, за которую уже отдала деньги.

Тем временем Федеральная служба судебных приставов предоставила Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу жилья.

"Так что оттянуть момент до 20 января не получится", — заключает актриса. Подписчики ее поддержали и выдвинули своим предположения.

Концерты на грани "нервного" срыва

Стало известно, что концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях находятся на грани отмены

Стало известно, что на предстоящие выступления певицы продано менее десяти процентов билетов. Гастрольный тур должен был открыться 8 марта в Обнинске, однако в зал на 700 мест приобретено всего 66 билетов. В Брянске ситуация аналогична: из 800 доступных мест забронировано около 70.

График артистки на первое полугодие 2026 года также свидетельствует о сокращении активности: запланировано всего семь выступлений, ни одно из которых не является крупным сольным концертом. Кроме того, ранее ее юбилейный концерт в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге был перенесен с 25 февраля на 15 ноября 2026 года.

Певица в Эмиратах

Волнует ли это певицу? Тут можно только строить предположения. По данным СМИ, Лариса Долина прекрасно проводит время с дочерью и внучкой в Абу-Даби.

© iStock.com / Sami Sert Пляж Аль-Мамзар, Дубай, ОАЭ © iStock.com / Sami Sert Пляж Аль-Мамзар, Дубай, ОАЭ

Отмечалось, что певица с семьей выбрала один из самых престижных и дорогих отелей Объединенных Арабских Эмиратов — Rixos Premium Saadiyat Island. Это пятизвездочный курортный комплекс с собственным пляжем, бассейнами, спа-зоной, услугами массажа и прочим. Суточная стоимость стандартного номера начинается от 80 тысяч рублей и может достигать 540 тысяч за размещение на вилле.

Отъезд певицы создал затруднения для новой собственницы спорной квартиры. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости подтвердила, что подписание акта приема-передачи жилья в настоящее время невозможно.

"Долина находится в отъезде и вернется только 20 января. До этого времени подписать акт она не сможет", — пояснила юрист.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры в Верховном суде России

Долина может лишиться не только квартиры?

Впрочем, сейчас Ларису Долину могут лишить еще одной собственности. Речь идет о "секретном" водоеме, который находится на территории "незаконного" особняка певицы. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием освободить береговую полосу водного объекта в Подмосковье от построек, которые, по его данным, принадлежат певице Ларисе Долиной.

Речь в заявлении идет о ручье и прилегающих земельных участках в городском округе Мытищи. По мнению предпринимателя, владения Долиной частично расположены в прибрежной защитной полосе водного объекта, имеющего федеральный статус. На этом основании он просит привлечь певицу к административной ответственности.

"Освободить береговую полосу от земельного участка <…> и строений. Освободить прибрежную защитную полосу от земельных участков <…> и строений, расположенных в ней, в том числе искусственного пруда", — говорится в документе.