Концерты Долиной оказались под угрозой срыва, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой срыва, сообщает Telegram-канал Mash.
"Концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. На встречу с певицей продано меньше десяти процентов билетов. Организаторы считают, что певица гробит свою карьеру", — говорится в публикации.
На первое полугодие 2026-го у Долиной запланированы семь выступлений, среди которых ни одного большого сольного. Кроме того, юбилейный концерт в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября 2026 года.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
14 января, 17:25