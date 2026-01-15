Рейтинг@Mail.ru
Концерты Долиной оказались под угрозой срыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
18:15 15.01.2026 (обновлено: 19:28 15.01.2026)
Концерты Долиной оказались под угрозой срыва, сообщили СМИ
Концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой срыва, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 15.01.2026
россия, калужская область, обнинск, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Калужская область, Обнинск, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой срыва, сообщает Telegram-канал Mash.
"Концерты Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. На встречу с певицей продано меньше десяти процентов билетов. Организаторы считают, что певица гробит свою карьеру", — говорится в публикации.
Как уточняется, тур артистки должен был стартовать 8 марта в Обнинске, где в зал на 700 человек купили всего 66 билетов. На концертной площадке в Брянске занято лишь около 70 мест из 800.
На первое полугодие 2026-го у Долиной запланированы семь выступлений, среди которых ни одного большого сольного. Кроме того, юбилейный концерт в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября 2026 года.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Дело Долиной: новый суд, приставы и арестованная квартира
