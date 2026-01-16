Срывы концертов и гнев публики: Долину продолжают "отменять"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певица, замешанная в громких скандалах, снова навлекла на себя гнев публики — на этот раз собственным успехом. Что успела натворить Лариса Долина, что привело к таким плачевным последствиям и затяжному бойкоту со стороны зрителей?

Присудили награду

В январе 2026 года в телеэфир вышла запись 30-й юбилейной церемонии вручения премии "Золотой граммофон", которая фактически состоялась еще 31 октября предыдущего года.

Среди лауреатов, в компании Алсу, Николая Баскова и других популярных артистов, оказалась и народная артистка России Лариса Долина. Ей присудили награду за песню "Я буду любить тебя" из альбома 2025 года.

Первые тревожные сигналы

Несмотря на бурную реакцию публики, профессиональная активность Ларисы Долиной, судя по официальным анонсам, продолжается. Ее менеджеры сформировали насыщенный график на первую половину 2026 года, включающий как камерные, так и большие сольные выступления.

Первым в новом году должен был стать концерт в столичном баре 27 января. Певица обещала выступить с коллективом "Долина Band". Однако продажи билетов на это мероприятие, как выяснило РИА Новости, шли крайне вяло. За две недели до события было продано всего около 20 процентов билетов. Стоимость мест варьировалась от 9,5 до 18,5 тысячи рублей — еда и напитки оплачивались отдельно, как уточнили в заведении.

Куда более значимым событием в графике был "Юбилей в кругу друзей" — большой сольный концерт в питерском БКЗ "Октябрьский", изначально назначенный на 25 февраля. Однако мероприятие отложили.

"Уважаемые зрители! Концерт переносится на 15 ноября 2026 года", — сообщается на официальных ресурсах.

Отмечается, что ранее купленные билеты остаются действительными.

При этом в марте афиша певицы выглядит особенно плотной:

1 марта — камерный концерт в московском баре Lюstra Bar (билеты от 5 до 15 тысяч руб.);

6 марта — концерт "Юбилей на бис" в Московском международном доме музыки (ММДМ). Ранее в СМИ появлялась информация об отмене, сейчас продажа билетов на это шоу приостановлена;

10 марта — участие в концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина в Государственном Кремлевском дворце (билеты пока не в продаже);

Участие в XXVI Международном фестивале "Триумф джаза" с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана в Зале Светланова ММДМ (билеты до восьми тысяч руб.);

26 марта — еще один сольник в баре Petter.

Судя по спросу на первые выступления Долиной в этом году, есть вероятность переносов или отмен выступлений. "Черный пиар" сработал совсем не в пользу певицы.

Например, гастрольный тур должен был начаться 8 марта в Обнинске — в местном зале из 700 мест было продано лишь 66. В Брянске ситуация аналогична: при общей вместимости около 800 зрителей, билеты приобрели не более 70 человек. Организатор Виталий Чудаков заявил, что окончательное решение об отмене концертов будет принято в ближайшие недели. По его мнению, столь низкий спрос связан с отсутствием рекламы.

Нерешенные проблемы

Артистка продолжает концертную деятельность на сложном личном и юридическом фоне. Директор певицы Сергей Пудовкин, комментируя слухи, лишь посоветовал следить за официальными новостями на сайте артистки. Однако из независимых источников известно — проблемы никуда не делись.

В начале января певица улетела в отпуск в ОАЭ с дочерью и внучкой, что в очередной раз сорвало окончательное урегулирование истории с квартирой в Хамовниках. Адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщала, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя не было необходимых полномочий. Таким образом, болезненный жилищный вопрос остался незакрытым.