Рейтинг@Mail.ru
Срывы концертов и гнев публики: Долину продолжают "отменять" - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 16.01.2026 (обновлено: 14:03 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/dolina-2068283285.html
Срывы концертов и гнев публики: Долину продолжают "отменять"
Срывы концертов и гнев публики: Долину продолжают "отменять" - РИА Новости, 16.01.2026
Срывы концертов и гнев публики: Долину продолжают "отменять"
Певица, замешанная в громких скандалах, снова навлекла на себя гнев публики — на этот раз собственным успехом. Что успела натворить Лариса Долина, что привело к РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:33:00+03:00
2026-01-16T14:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871272150_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_5b6a64f3c0c255487b1c3d7283787d69.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871272150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8147bacf77fd35179d87524f7bcf463f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Срывы концертов и гнев публики: Долину продолжают "отменять"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКонцерт "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе
Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Концерт "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певица, замешанная в громких скандалах, снова навлекла на себя гнев публики — на этот раз собственным успехом. Что успела натворить Лариса Долина, что привело к таким плачевным последствиям и затяжному бойкоту со стороны зрителей?

Присудили награду

В январе 2026 года в телеэфир вышла запись 30-й юбилейной церемонии вручения премии "Золотой граммофон", которая фактически состоялась еще 31 октября предыдущего года.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Золотой Граммофон" в Москве
Церемония вручения премии Золотой Граммофон в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Церемония вручения премии "Золотой Граммофон" в Москве
Среди лауреатов, в компании Алсу, Николая Баскова и других популярных артистов, оказалась и народная артистка России Лариса Долина. Ей присудили награду за песню "Я буду любить тебя" из альбома 2025 года.

Первые тревожные сигналы

Несмотря на бурную реакцию публики, профессиональная активность Ларисы Долиной, судя по официальным анонсам, продолжается. Ее менеджеры сформировали насыщенный график на первую половину 2026 года, включающий как камерные, так и большие сольные выступления.
© Fotolia / Andrew BaydaМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Fotolia / Andrew Bayda
Микрофон
Первым в новом году должен был стать концерт в столичном баре 27 января. Певица обещала выступить с коллективом "Долина Band". Однако продажи билетов на это мероприятие, как выяснило РИА Новости, шли крайне вяло. За две недели до события было продано всего около 20 процентов билетов. Стоимость мест варьировалась от 9,5 до 18,5 тысячи рублей — еда и напитки оплачивались отдельно, как уточнили в заведении.
Куда более значимым событием в графике был "Юбилей в кругу друзей" — большой сольный концерт в питерском БКЗ "Октябрьский", изначально назначенный на 25 февраля. Однако мероприятие отложили.
"Уважаемые зрители! Концерт переносится на 15 ноября 2026 года", — сообщается на официальных ресурсах.
Отмечается, что ранее купленные билеты остаются действительными.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
При этом в марте афиша певицы выглядит особенно плотной:
  • 1 марта — камерный концерт в московском баре Lюstra Bar (билеты от 5 до 15 тысяч руб.);
  • 6 марта — концерт "Юбилей на бис" в Московском международном доме музыки (ММДМ). Ранее в СМИ появлялась информация об отмене, сейчас продажа билетов на это шоу приостановлена;
  • 10 марта — участие в концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина в Государственном Кремлевском дворце (билеты пока не в продаже);
  • Участие в XXVI Международном фестивале "Триумф джаза" с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана в Зале Светланова ММДМ (билеты до восьми тысяч руб.);
  • 26 марта — еще один сольник в баре Petter.
Судя по спросу на первые выступления Долиной в этом году, есть вероятность переносов или отмен выступлений. "Черный пиар" сработал совсем не в пользу певицы.
Например, гастрольный тур должен был начаться 8 марта в Обнинске — в местном зале из 700 мест было продано лишь 66. В Брянске ситуация аналогична: при общей вместимости около 800 зрителей, билеты приобрели не более 70 человек. Организатор Виталий Чудаков заявил, что окончательное решение об отмене концертов будет принято в ближайшие недели. По его мнению, столь низкий спрос связан с отсутствием рекламы.
© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал

Нерешенные проблемы

Артистка продолжает концертную деятельность на сложном личном и юридическом фоне. Директор певицы Сергей Пудовкин, комментируя слухи, лишь посоветовал следить за официальными новостями на сайте артистки. Однако из независимых источников известно — проблемы никуда не делись.
В начале января певица улетела в отпуск в ОАЭ с дочерью и внучкой, что в очередной раз сорвало окончательное урегулирование истории с квартирой в Хамовниках. Адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщала, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя не было необходимых полномочий. Таким образом, болезненный жилищный вопрос остался незакрытым.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочие у дома Ларисы Долиной в Хамовниках
Рабочие у дома Ларисы Долиной в Хамовниках - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочие у дома Ларисы Долиной в Хамовниках
К имеющимся сложностям добавилась новая потенциальная головная боль. На артистку подан иск, связанный с незаконно созданным, по мнению истцов, искусственным прудом на ее подмосковном земельном участке.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала