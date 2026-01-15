Рейтинг@Mail.ru
Лариса Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года
Культура
 
03:55 15.01.2026
Лариса Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года
Лариса Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года - РИА Новости, 15.01.2026
Лариса Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года
На первое полугодие 2026 года у народной артистки РФ Ларисы Долиной запланировано семь концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления, следует РИА Новости, 15.01.2026
https://ria.ru/20251224/dolina-2064469748.html
https://ria.ru/20260113/dolina-2067586492.html
https://ria.ru/20260114/dolina-2067863583.html
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, санкт-петербург, оаэ, лариса долина, сергей пудовкин, александр зацепин, московский международный дом музыки, государственный кремлевский дворец, московский городской суд, дело о квартире долиной, культура
Культура, Россия, Санкт-Петербург, ОАЭ, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Александр Зацепин, Московский международный Дом музыки, Государственный Кремлевский дворец, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Культура
Лариса Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года

РИА Новости: на первое полугодие у Ларисы Долиной запланировано семь концертов

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На первое полугодие 2026 года у народной артистки РФ Ларисы Долиной запланировано семь концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления, следует из графика выступлений певицы, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, впервые в 2026 году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом "Долина Band", в столичном баре Petter 27 января. Концерт продлится чуть более часа, а цены на билеты варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал
24 декабря 2025, 22:01
В конце февраля, 25 числа, Лариса Долина планировала дать большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Однако юбилейный концерт перенесли на 15 ноября. Представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости отказался комментировать причину данного решения. Стоимость билетов составляет от 2,2 до 12 тысяч рублей.
В первый день весны Долина споет в камерной атмосфере - в столичном баре Lюstra Bar. Самый дешевый входной билет на данный концерт обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.
Кроме того, в афише певицы до сих пор числится концерт "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки. Ранее в СМИ сообщалось, что этот концерт отменен, однако Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что изменений по этому концерту нет. При этом продажа билетов на данное мероприятие приостановлена.
Планируется, что 10 марта Лариса Долина примет участие и в концерте к 100-летию народного артиста России, композитора Александра Зацепина в Государственном Кремлевском дворце. Билеты пока не поступили в продажу.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Намеренно затягивает сроки": Долиной грозит принудительное выселение
13 января, 17:43
Также в марте певица станет участницей XXVI Международного фестиваля "Триумф джаза" и выступит вместе с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в Зале имени Светланова Московского международного дома музыки. Максимальная отметка стоимости билетов достигает восьми тысяч рублей.
Помимо этого, в графике Долиной еще два сольных концерта в московском баре Petter - 26 марта и 25 мая.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой, при этом так и не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала РИА Новости, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя нет таких полномочий.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.
Дело Долиной: новый суд, приставы и арестованная квартира
Вчера, 17:25
Дело Долиной: новый суд, приставы и арестованная квартира
Вчера, 17:25
 
Культура
 
 
Заголовок открываемого материала