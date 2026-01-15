Лариса Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На первое полугодие 2026 года у народной артистки РФ Ларисы Долиной запланировано семь концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления, следует из графика выступлений певицы, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, впервые в 2026 году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом "Долина Band", в столичном баре Petter 27 января. Концерт продлится чуть более часа, а цены на билеты варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
В конце февраля, 25 числа, Лариса Долина планировала дать большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Однако юбилейный концерт перенесли на 15 ноября. Представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости отказался комментировать причину данного решения. Стоимость билетов составляет от 2,2 до 12 тысяч рублей.
В первый день весны Долина споет в камерной атмосфере - в столичном баре Lюstra Bar. Самый дешевый входной билет на данный концерт обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.
Кроме того, в афише певицы до сих пор числится концерт "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки. Ранее в СМИ сообщалось, что этот концерт отменен, однако Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что изменений по этому концерту нет. При этом продажа билетов на данное мероприятие приостановлена.
Планируется, что 10 марта Лариса Долина примет участие и в концерте к 100-летию народного артиста России, композитора Александра Зацепина в Государственном Кремлевском дворце. Билеты пока не поступили в продажу.
Также в марте певица станет участницей XXVI Международного фестиваля "Триумф джаза" и выступит вместе с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в Зале имени Светланова Московского международного дома музыки. Максимальная отметка стоимости билетов достигает восьми тысяч рублей.
Помимо этого, в графике Долиной еще два сольных концерта в московском баре Petter - 26 марта и 25 мая.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой, при этом так и не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала РИА Новости, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя нет таких полномочий.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить свои вещи.