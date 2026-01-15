Лариса Долина даст семь концертов в первой половине 2026 года

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На первое полугодие 2026 года у народной артистки РФ Ларисы Долиной запланировано семь концертов, среди которых ни одного большого сольного выступления, следует из графика выступлений певицы, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, впервые в 2026 году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом "Долина Band", в столичном баре Petter 27 января. Концерт продлится чуть более часа, а цены на билеты варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

В конце февраля, 25 числа, Лариса Долина планировала дать большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге . Однако юбилейный концерт перенесли на 15 ноября. Представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости отказался комментировать причину данного решения. Стоимость билетов составляет от 2,2 до 12 тысяч рублей.

В первый день весны Долина споет в камерной атмосфере - в столичном баре Lюstra Bar. Самый дешевый входной билет на данный концерт обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.

Кроме того, в афише певицы до сих пор числится концерт "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки . Ранее в СМИ сообщалось, что этот концерт отменен, однако Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что изменений по этому концерту нет. При этом продажа билетов на данное мероприятие приостановлена.

Также в марте певица станет участницей XXVI Международного фестиваля "Триумф джаза" и выступит вместе с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в Зале имени Светланова Московского международного дома музыки. Максимальная отметка стоимости билетов достигает восьми тысяч рублей.

Помимо этого, в графике Долиной еще два сольных концерта в московском баре Petter - 26 марта и 25 мая.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в начале января певица отправилась в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой, при этом так и не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщала РИА Новости, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января, так как находится в отъезде, а у ее представителя нет таких полномочий.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.