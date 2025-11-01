Яркие наряды и любимые хиты: в Москве прошел юбилейный "Золотой граммофон"

В этом году 30-летний юбилей премия и станция "Русское радио" отмечали два дня.
В первый состоялось шоу, где прозвучали хиты прошлых лет, а во второй — церемония награждения.
Церемония была богата на дебютантов. Первые "Золотые граммофоны" получили Алексей Чумаков, Александра Воробьева, Клава Кока, Татьяна Куртукова, NЮ и Татьяна Иванова из группы "Комбинация".
Пополнили коллекции и рекордсмены премии. Так, Сергей Лазарев получил 13-ю статуэтку, Дмитрий Маликов — 15-ю, а Николай Басков — 22-ю.
Народные артисты России Николай Басков и Филипп Киркоров вели юбилейное шоу вместе с Антоном Юрьевым. На сцене исполнители подшучивали друг над другом, соревнуясь в количестве наград, хитов и других профессиональных достижений.
Кстати, Киркоров сейчас абсолютный рекордсмен — в его коллекции 26 статуэток.
Церемонию награждения вели Валдис Пельш, Регина Тодоренко и Антон Юрьев.
Возвращение Пельша стало подарком для поклонников "Золотого граммофона", ведь именно он вел первую премию в 1996 году и первые выпуски хит-парада "Золотой граммофон" в эфире "Русского радио".
На сцене происходило большое шоу — было много света, цвета, спецэффектов, эмоций и музыки.
Красная дорожка доказала, что "Золотой граммофон" — это еще и светское событие.
Кто-то позировал соло, другие — парами. Как, например, одна из самых крепких семей отечественного шоубиза — Леонид Агутин и Анжелика Варум.
За кулисами кипела жизнь. Звезды демонстрировали модные образы, а некоторые смело делились подробностями из личной жизни.
Певица Севиль рассказала журналистам, что совсем недавно тайно вышла замуж за своего избранника — музыканта Toni (Антон Гайворонский).
Дресс-кодом для гостей и участников "Золотого граммофона" был black tie.
Лариса Долина вышла в блестящем комбинезоне и легкой накидке, дополнив образ массивными золотыми серьгами. Правда, некоторые посчитали такой аксессуар чересчур смелым.
Лолита исполнила хит "Пошлю его на...", а затем позировала и отвечала на вопросы прессы в лаконичном черном платье в пол. Многих интересовало, почему исполнительница продолжает работать даже после выхода на пенсию. Артистка ответила, что любит свое дело и не хочет экономить.
Битву за лучший образ в пайетках поддержала Елена Север. Артистка выступала в оба дня "Золотого граммофона" и сменила не один наряд, но утонченный образ в стиле леди вамп запомнился особенно.
Алсу обыграла дресс-код black tie, добавив кожаной стилистики, и сделала это весьма удачно.
Некоторые исполнители, такие как певица Асия, отошли от канонов black tie и предпочли женственные, где-то даже кукольные образы в стиле Барби и диснеевских принцесс. И смотрелось это довольно мило и празднично.
В кукольном образе появилась Валерия. Артистка выступала на юбилейном шоу с песней "Часики". Уже за кулисами ее спросили про попадание в лонг-лист "Грэмми". Исполнительница призналась, что была приятно удивлена.
Представить "Золотой граммофон" без Димы Билана невозможно. В этот раз артист получал статуэтку в золотистом костюме.
Певец выступил под финал вечера — и сделал это феерично: под один из недавних треков "Пообещай" вышел из зала, по пути делая селфи с поклонниками.
