Яркие наряды и любимые хиты: в Москве прошел юбилейный "Золотой граммофон"

Народные артисты России Николай Басков и Филипп Киркоров вели юбилейное шоу вместе с Антоном Юрьевым. На сцене исполнители подшучивали друг над другом, соревнуясь в количестве наград, хитов и других профессиональных достижений.

Кстати, Киркоров сейчас абсолютный рекордсмен — в его коллекции 26 статуэток.