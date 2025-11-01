Рейтинг@Mail.ru
Яркие наряды и любимые хиты: в Москве прошел юбилейный "Золотой граммофон" - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:33 01.11.2025 (обновлено: 16:51 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/premiya-2052321763.html
Яркие наряды и любимые хиты: в Москве прошел юбилейный "Золотой граммофон"
Яркие наряды и любимые хиты: в Москве прошел юбилейный "Золотой граммофон" - РИА Новости, 01.11.2025
Яркие наряды и любимые хиты: в Москве прошел юбилейный "Золотой граммофон"
На "ВТБ Арене" прошла 30-я церемония вручения Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". По традиции событие собрало на сцене лучших исполнителей... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:33:00+03:00
2025-11-01T16:51:00+03:00
фото
шоубиз
новости шоу-бизнеса
культура-важное
новости культуры
звезды
премия "золотой граммофон"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052316592_186:157:3144:1821_1920x0_80_0_0_8e7ff86cac6f073d082e954c379338cc.jpg
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052316592_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_db2809f51da65a3411b5dcb24582721f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, новости шоу-бизнеса, культура-важное, новости культуры, звезды, премия "золотой граммофон", юбилей, музыка, русское радио (радиостанция), москва, золото, николай басков, филипп киркоров, валдис пельш, россия, дима билан (виктор белан), дмитрий маликов, александр панайотов, лариса долина, алсу (алсу абрамова), валерия (алла перфилова)
Фото, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Культура-Важное, Новости культуры, звезды, Премия "Золотой Граммофон", юбилей, Музыка, Русское радио (радиостанция), Москва, Золото, Николай Басков, Филипп Киркоров, Валдис Пельш, Россия, Дима Билан (Виктор Белан), Дмитрий Маликов, Александр Панайотов, Лариса Долина, Алсу (Алсу Абрамова), Валерия (Алла Перфилова)
Яркие наряды и любимые хиты: в Москве прошел юбилейный "Золотой граммофон"

В Москве на "ВТБ Арене" прошла юбилейная премия "Золотой граммофон"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На "ВТБ Арене" прошла 30-я церемония вручения Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". По традиции событие собрало на сцене лучших исполнителей страны, многим из которых вручили заветные статуэтки, и не простые, а покрытые золотом 999-й пробы и украшенные кристаллами. Подробнее об одном из главных музыкальных событий года — в фотоленте РИА Новости.
© "Русская Медиагруппа"

В этом году 30-летний юбилей премия и станция "Русское радио" отмечали два дня.

В первый состоялось шоу, где прозвучали хиты прошлых лет, а во второй — церемония награждения.

Золотой граммофон

В этом году 30-летний юбилей премия и станция "Русское радио" отмечали два дня.

В первый состоялось шоу, где прозвучали хиты прошлых лет, а во второй — церемония награждения.

© "Русская Медиагруппа"
1 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Церемония была богата на дебютантов. Первые "Золотые граммофоны" получили Алексей Чумаков, Александра Воробьева, Клава Кока, Татьяна Куртукова, NЮ и Татьяна Иванова из группы "Комбинация".

Певица Клава Кока во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Церемония была богата на дебютантов. Первые "Золотые граммофоны" получили Алексей Чумаков, Александра Воробьева, Клава Кока, Татьяна Куртукова, NЮ и Татьяна Иванова из группы "Комбинация".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Пополнили коллекции и рекордсмены премии. Так, Сергей Лазарев получил 13-ю статуэтку, Дмитрий Маликов — 15-ю, а Николай Басков — 22-ю.

Певец Сергей Лазарев во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Пополнили коллекции и рекордсмены премии. Так, Сергей Лазарев получил 13-ю статуэтку, Дмитрий Маликов — 15-ю, а Николай Басков — 22-ю.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 15
© Фото : "Русская Медиагруппа"

Народные артисты России Николай Басков и Филипп Киркоров вели юбилейное шоу вместе с Антоном Юрьевым. На сцене исполнители подшучивали друг над другом, соревнуясь в количестве наград, хитов и других профессиональных достижений.

Кстати, Киркоров сейчас абсолютный рекордсмен — в его коллекции 26 статуэток.

Филипп Киркоров и Николай Басков

Народные артисты России Николай Басков и Филипп Киркоров вели юбилейное шоу вместе с Антоном Юрьевым. На сцене исполнители подшучивали друг над другом, соревнуясь в количестве наград, хитов и других профессиональных достижений.

Кстати, Киркоров сейчас абсолютный рекордсмен — в его коллекции 26 статуэток.

© Фото : "Русская Медиагруппа"
4 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Церемонию награждения вели Валдис Пельш, Регина Тодоренко и Антон Юрьев.

Возвращение Пельша стало подарком для поклонников "Золотого граммофона", ведь именно он вел первую премию в 1996 году и первые выпуски хит-парада "Золотой граммофон" в эфире "Русского радио".

Ведущие Регина Тодоренко и Валдис Пельш на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Церемонию награждения вели Валдис Пельш, Регина Тодоренко и Антон Юрьев.

Возвращение Пельша стало подарком для поклонников "Золотого граммофона", ведь именно он вел первую премию в 1996 году и первые выпуски хит-парада "Золотой граммофон" в эфире "Русского радио".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На сцене происходило большое шоу — было много света, цвета, спецэффектов, эмоций и музыки.

Певица Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков выступают на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

На сцене происходило большое шоу — было много света, цвета, спецэффектов, эмоций и музыки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Красная дорожка доказала, что "Золотой граммофон" — это еще и светское событие.

Кто-то позировал соло, другие — парами. Как, например, одна из самых крепких семей отечественного шоубиза — Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Певец Леонид Агутин и певица Анжелика Варум во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Красная дорожка доказала, что "Золотой граммофон" — это еще и светское событие.

Кто-то позировал соло, другие — парами. Как, например, одна из самых крепких семей отечественного шоубиза — Леонид Агутин и Анжелика Варум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

За кулисами кипела жизнь. Звезды демонстрировали модные образы, а некоторые смело делились подробностями из личной жизни.

Певица Севиль рассказала журналистам, что совсем недавно тайно вышла замуж за своего избранника — музыканта Toni (Антон Гайворонский).

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Seville) во время интервью на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

За кулисами кипела жизнь. Звезды демонстрировали модные образы, а некоторые смело делились подробностями из личной жизни.

Певица Севиль рассказала журналистам, что совсем недавно тайно вышла замуж за своего избранника — музыканта Toni (Антон Гайворонский).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Дресс-кодом для гостей и участников "Золотого граммофона" был black tie.

Лариса Долина вышла в блестящем комбинезоне и легкой накидке, дополнив образ массивными золотыми серьгами. Правда, некоторые посчитали такой аксессуар чересчур смелым.

Певица Лариса Долина во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Дресс-кодом для гостей и участников "Золотого граммофона" был black tie.

Лариса Долина вышла в блестящем комбинезоне и легкой накидке, дополнив образ массивными золотыми серьгами. Правда, некоторые посчитали такой аксессуар чересчур смелым.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 15
© Фото : "Русская Медиагруппа"

Лолита исполнила хит "Пошлю его на...", а затем позировала и отвечала на вопросы прессы в лаконичном черном платье в пол. Многих интересовало, почему исполнительница продолжает работать даже после выхода на пенсию. Артистка ответила, что любит свое дело и не хочет экономить.

Лолита

Лолита исполнила хит "Пошлю его на...", а затем позировала и отвечала на вопросы прессы в лаконичном черном платье в пол. Многих интересовало, почему исполнительница продолжает работать даже после выхода на пенсию. Артистка ответила, что любит свое дело и не хочет экономить.

© Фото : "Русская Медиагруппа"
10 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Битву за лучший образ в пайетках поддержала Елена Север. Артистка выступала в оба дня "Золотого граммофона" и сменила не один наряд, но утонченный образ в стиле леди вамп запомнился особенно.

Певица Елена Север во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Битву за лучший образ в пайетках поддержала Елена Север. Артистка выступала в оба дня "Золотого граммофона" и сменила не один наряд, но утонченный образ в стиле леди вамп запомнился особенно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Алсу обыграла дресс-код black tie, добавив кожаной стилистики, и сделала это весьма удачно.

Певица Алсу во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Алсу обыграла дресс-код black tie, добавив кожаной стилистики, и сделала это весьма удачно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Некоторые исполнители, такие как певица Асия, отошли от канонов black tie и предпочли женственные, где-то даже кукольные образы в стиле Барби и диснеевских принцесс. И смотрелось это довольно мило и празднично.

Певец Юрий Николаенко (NЮ) и певица Асия во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Некоторые исполнители, такие как певица Асия, отошли от канонов black tie и предпочли женственные, где-то даже кукольные образы в стиле Барби и диснеевских принцесс. И смотрелось это довольно мило и празднично.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фото : "Русская Медиагруппа"

В кукольном образе появилась Валерия. Артистка выступала на юбилейном шоу с песней "Часики". Уже за кулисами ее спросили про попадание в лонг-лист "Грэмми". Исполнительница призналась, что была приятно удивлена.

Валерия

В кукольном образе появилась Валерия. Артистка выступала на юбилейном шоу с песней "Часики". Уже за кулисами ее спросили про попадание в лонг-лист "Грэмми". Исполнительница призналась, что была приятно удивлена.

© Фото : "Русская Медиагруппа"
14 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Представить "Золотой граммофон" без Димы Билана невозможно. В этот раз артист получал статуэтку в золотистом костюме.

Певец выступил под финал вечера — и сделал это феерично: под один из недавних треков "Пообещай" вышел из зала, по пути делая селфи с поклонниками.

Певец Дима Билан во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Представить "Золотой граммофон" без Димы Билана невозможно. В этот раз артист получал статуэтку в золотистом костюме.

Певец выступил под финал вечера — и сделал это феерично: под один из недавних треков "Пообещай" вышел из зала, по пути делая селфи с поклонниками.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ШоубизФотоНовости шоу-бизнесаКультура-ВажноеНовости культурызвездыПремия "Золотой Граммофон"юбилейМузыкаРусское радио (радиостанция)МоскваЗолотоНиколай БасковФилипп КиркоровВалдис ПельшРоссияДима Билан (Виктор Белан)Дмитрий МаликовАлександр ПанайотовЛариса ДолинаАлсу (Алсу Абрамова)Валерия (Алла Перфилова)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала