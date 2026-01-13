"Намеренно затягивает сроки": Долиной грозит принудительное выселение

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Покупательница злополучной квартиры Полина Лурье так и не смогла получить ключи от своего законного имущества. Причина, как выяснилось, вновь оказалась в отношении к сделке продавца — народной артистки России Ларисы Долиной.

"Это вселяло надежду"

"Квартиру сегодня принять не смогли, так как певица не пришла, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу ключей и подписание акта приема-передачи", — констатировала адвокат Лурье Светлана Свириденко 9 января после безрезультатной встречи у дверей жилья.

Это уже не первая перенесенная дата. Еще в конце декабря адвокат певицы Мария Пухова уверяла, что "Лариса Александровна намерена покинуть квартиру не позднее 5 января". Часть вещей действительно была вывезена на склад, что вселяло надежду на мирное разрешение конфликта. Дата передачи затем сместилась на 9-е число, но и она оказалась сорвана.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

По словам Свириденко, артистка находится в отъезде и вернется только 20 января.

Отпуск в Эмиратах вместо выполнения закона

Сейчас Долина, согласно различным данным , отдыхает с дочерью и внучкой в Абу-Даби. Певица с семьей остановилась в пятизвездочном отеле, где стоимость суточного проживания варьируется от 80 тысяч до свыше полумиллиона рублей за виллу.

Параллельно с отпуском артистка успела активно проявить себя на профессиональном поприще в конце 2025-го.

В последний день уходящего года она вышла на сцену Театра на Таганке, исполнив роль Марселины в "Фигаро" при аншлаговом вечернем зале. Долина также приняла участие в нескольких новогодних телешоу, рождественских концертах и даже снялась в комедийном фильме "Невероятные приключения Шурика", премьера которого прошла на каникулах.

Но даже публичная активность и насыщенный отдых не смогли переломить негативный информационный фон, сложившийся вокруг ее персоны.

"Ждем приставов"

Поскольку добровольное освобождение квартиры вновь не состоялось, сторона Полины Лурье перешла к решительным действиям.

"Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждем постановления о возбуждении", — подтвердила она 13 января РИА Новости.

Юрист Ольга Черемных, комментируя стандартную процедуру, пояснила , что после возбуждения производства приставы устанавливают для должника добровольный срок для исполнения — обычно пять дней. Если он не соблюдается, то приставы выносят постановление о взыскании исполнительского сбора и назначают новый срок. После его истечения выселение производится уже в принудительном порядке, без дополнительного предупреждения.

Несмотря на отработанный механизм, адвокат Лурье ранее заявляла, что ее клиентка хотела бы обойтись без обращения к приставам. Однако дальнейшие действия Долиной вынудили пойти на этот шаг.

Новое "дело Долиной"

Ситуация с недвижимостью влияет и на профессиональную репутацию артистки. Анализ продаж билетов на первый московский концерт Долиной в 2026 году, запланированный на 27 января в баре Petter, показывает интересную динамику. По данным на середину января, за две недели до события было продано всего 18 билетов, что составляет около 20 процентов от общей вместимости площадки (91 место). Стоимость мест варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

Параллельно с жилищным конфликтом возник и новый пласт потенциальных проблем с законом. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. Он утверждает , что земельные участки, принадлежащие Ларисе Долиной в подмосковных Мытищах, незаконно занимают прибрежную защитную полосу ручья, являющегося федеральным водным объектом.

"Прибрежная защитная полоса ручья — 50 метров. В ней ограниченный режим использования, запрещена распашка земель. <...> Я подал жалобу на то, чтобы эти нарушения были устранены", — рассказал РИА Новости Рыськов. Он отметил, что, по его мнению, межевание участков было проведено с нарушениями и основное требование — освободить прибрежную полосу. Жалоба была зарегистрирована 12 января. Адвокаты Долиной на запрос агентства оперативно не ответили.

Две недели до финала?

Текущие события — логичное продолжение запутанной судебной тяжбы, длившейся более полутора лет. Теперь, когда все инстанции пройдены и решение вступило в законную силу, вопрос упирается в практическое исполнение.