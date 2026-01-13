"Ждем приставов". Что грозит Долиной за отказ от выселения из квартиры

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Новая хозяйка Полина Лурье все еще не может въехать в квартиру в Хамовниках. Долина обещала освободить жилье в начале месяца, однако на подписание акта приема-передачи не явилась. Теперь вопросом принудительного выселения займутся судебные приставы. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.

Спектакли, фильмы и концерты

Пока вся страна отмечала новогодние праздники, вокруг пятикомнатной квартиры в Хамовниках продолжали кипеть страсти. "Лариса Александровна намерена покинуть квартиру не позднее 5 января, — сообщила в конце декабря адвокат певицы Мария Пухова. — Решение суда (о выселении. — Прим. ред.) обжаловать она не планирует".

Долина даже начала вывозить вещи — несколькими партиями грузовой автомобиль доставил их на склад рядом со зданием Федерации шахмат России. Параллельно певица продолжала активную творческую деятельность. В последний день 2025-го, 31 декабря, отыграла сразу в двух спектаклях в Театре на Таганке, исполнив роль Марселины в постановке "Фигаро". На дневном сеансе зрители заполнили зал примерно на 90 процентов, на вечернем был аншлаг. Артистка сорвала бурные аплодисменты, ей вручили букеты цветов.

Долина также снялась в нескольких новогодних шоу, транслировавшихся в праздники сразу на нескольких каналах, и приняла участие в концертах, посвященных Рождеству и 100-летнему юбилею Владимира Шаинского. Кроме того, сыграла роль двоюродной тети товарища Саахова в художественном фильме "Невероятные приключения Шурика", премьера которого состоялась на каникулах.

Отсутствие полномочий

Тем временем дата, когда Лурье планировала въехать в квартиру, сдвинулась с пятого на девятое января. Днем ранее ее адвокат Светлана Свириденко сообщила, что Долина наконец освободила помещение. Покупательнице оставалось лишь подписать акт приема-передачи, получить ключи и после полутора лет борьбы в судах заселиться.

Однако 9 января Долина на долгожданную встречу не явилась, а прислала своего представителя. К дому в Хамовниках, по наблюдению корреспондента РИА Новости, одновременно подъехали сразу три автомобиля. Один направился на подземную парковку, два других оставались на территории комплекса. Спустя 20 минут машины покинули территорию.

"Квартиру сегодня принять не смогли, так как певица не пришла, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу ключей и подписание акта приема-передачи", — чуть позже уточнила Свириденко.

Адвокат добавила, что артистка в отъезде до 20 января. По данным ТГ-каналов , Долина вместе с дочерью и внучкой сейчас отдыхает в Абу-Даби. Они поселились в пятизвездочном отеле, где суточное проживание стоит от 80 тысяч до более чем полумиллиона рублей.

Крайняя мера

Напомним, что скандальная история началась летом 2024-го, когда Долина выставила на продажу пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Причем, по словам артистки, по заниженной более чем в два раза цене — 112 миллионов рублей. Покупатель нашелся довольно быстро — 35-летняя Полина Лурье согласилась приобрести объект за наличку.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Певица получила деньги, однако ключи от нового жилья Лурье так и не достались. Хамовнический суд наложил арест на недвижимость, поскольку Долина заявила, что продала ее под влиянием мошенников, которым передала все вырученные средства. Позже по делу задержали четырех человек, включая женщину-курьера Анжелу Цырульникову. Суд назначил им от четырех до семи лет лишения свободы и денежные штрафы.

В марте 2025-го тот же Хамовнический суд восстановил Долину в правах на квартиру. Лурье попыталась обжаловать решение в Мосгорсуде, а затем во Втором кассационном суде. Однако обе инстанции встали на сторону певицы и признали прежнее решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд.

На заседании в середине декабря прокурор просил взыскать с Долиной в пользу Лурье 112 миллионов рублей, но выступил против принудительного выселения певицы и возврата недвижимости.

Однако судья принял другое решение, которое многие юристы окрестили историческим. После совещания коллегия по гражданским делам определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить, квартиру оставить Лурье, а иск о принудительном выселении отправить на рассмотрение в нижестоящую инстанцию — Мосгорсуд. Тот 25 декабря также решил выселить Долину из квартиры.

Отработанная процедура

Несмотря на судебные постановления, въехать в квартиру новая хозяйка не может. "Поэтому мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства и теперь ждем постановления", — сообщила в понедельник адвокат Лурье Свириденко.

По словам юриста Ольги Черемных, судебные приставы устанавливают добровольный срок для выселения — пять дней. При неисполнении выносят постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и устанавливают новый срок. По его истечении принудительное выселение производится уже без дополнительного извещения.

Приставы могут самостоятельно или при поддержке силовиков выселить Долину из квартиры. "При этом будет составлен акт описи имущества, которое не может находиться в квартире. Его либо забирает должник, либо вывозят на хранение. Если оно платное, то собственник возмещает расходы. Также составляется акт о выселении и запрет на пользование жилым помещением", — рассказала Черемных.

Если должник сопротивляется и не покидает помещение, тогда ему "помогают уйти" физически. У приставов есть такие полномочия: процедура проходит в интересах нового собственника, который, как правило, присутствует при выселении.

Кроме того, за неисполнение требований неимущественного характера, например за отказ от выселения, Долиной грозит административная ответственность с назначением штрафа.