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Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств

Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств - РИА Новости, 19.11.2024

Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств

В середине ноября в Абхазии началось противостояние властей и оппозиции из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:51

2024-11-19T13:51

2024-11-19T13:51

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В середине ноября в Абхазии началось противостояние властей и оппозиции из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если манифестанты освободят захваченные здания. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку президента. 19 ноября представители абхазских властей и оппозиции по итогам переговоров подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке. Исполняющим обязанности главы республики становится вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба – экс-премьер Валерий Бганба. В начале февраля 2024 года в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призывали Новак уйти в отставку, 10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент. 26 февраля 2024 года парламент Венгрии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак. 17 января 2023 года президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку. Среди причин отставки указывалась ответственность президента за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия. В конце января 2023 года СМИ сообщили, что настоящий причиной того, что экс-президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку, был "шлейф из скандалов" его супруги Тран Тхи Нгует Тху, которая, предположительно, была замешана в мошенничестве на 170 миллионов долларов. Старший научный сотрудник и координатор программы вьетнамских исследований Института Юсофа Исхака Ле Хонг Хиеп заявил порталу CNA, что в своих официальных заявлениях правящая партия Вьетнама не упомянула "шлейф из скандалов" Тху, потому "чиновники хотели сохранить лицо президента, защитить репутацию партии и общественный имидж". В ноябре 2022 года как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки президента Педро Кастильо. Граждане обвиняли главу государства, его семью и окружение в коррупции. В отношении Кастильо были открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Он отвергал обвинения, называя их политическим преследованием. 7 декабря 2022 года Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии собрались на заседание и приняли решение об отставке президента. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента. Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала Кастильо. В сообщении полиции он был назван бывшим президентом. 9 июля 2022 года многомесячный уличный протест против правительства президента Готабаи Раджапаксы в столице Шри-Ланки Коломбо, начавшийся в последние дни апреля 2022 года и вызванный небывалым кризисом в экономике страны, вылился в массовые беспорядки, которые закончились захватом резиденций президента и премьер-министра. После объявления о том, что президент Раджапакса, представитель политической династии, члены которой не раз занимали высшие должности в государстве, собирается подать в отставку, активность протестующих на улицах пошла на убыль. 11 июля президент подписал заявление об отставке и передал его для оглашения спикеру парламента Шри-Ланки Махинде Япе Абеивардене. 13 июля Раджапакса покинул страну. 15 июля спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку на фоне политического кризиса и покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в сентябре заявлял, что побег Гани сорвал соглашение американцев с талибами, по которому "Талибан"* за несколько часов до захвата столицы обязался не входить в Кабул в течение двух недель. По словам Халилзада, никто в администрации США в момент соглашения не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну. После побега Гани поступали сообщения, что он якобы украл из казны 169 миллионов долларов. Телеканал 1TV сообщал, что Гани готовил побег за месяц, а к вывозу денег власти готовились по меньшей мере за неделю. Экс-президент позднее из ОАЭ заявлял, что не взял с собой ничего. 14 октября 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он возглавлял страну с 2017 года. В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку. Досрочные выборы президента состоялись в Киргизии 10 января 2021 года. Победу на них одержал Садыр Жапаров, получивший почти 80 процентов голосов. 10 ноября 2019 года президент Боливии Эво Моралес, находившийся у власти с 2006 года, объявил об отставке на фоне протестов, поводом для которых стали результаты подсчета голосов на выборах президента, и призыва вооруженных сил страны покинуть свой пост для обеспечения стабильности. 22 ноября 2017 года президент Зимбабве Роберт Мугабе, занимавший этот пост с 31 декабря 1987 года, заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Ситуация в стране обострилась после того, как 15 ноября военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента страны. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. Однако Мугабе не сделал этого. 21 ноября парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия. 10 января 2014 года самопровозглашенный президент Центральноафриканской Республики Мишель Джотодия объявил об отставке. Джотодия, представитель мусульманского меньшинства в ЦАР, провозгласил себя президентом в марте 2013 года, несмотря на то, что ранее между властями ЦАР и представителями политической оппозиции было подписано соглашение о перемирии. Тогда боевики группировки "Селека", состоящей преимущественно из мусульман, захватили столицу ЦАР Банги. Свергнутый глава ЦАР Франсуа Бозизе был вынужден бежать из страны. В начале декабря 2013 года в столице ЦАР произошли столкновения между боевиками "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. 18 августа 2008 года президент Пакистана Первез Мушарраф под угрозой импичмента был вынужден уйти в отставку. Победившие на выборах в 2008 году Партия пакистанского народа (ППН) и Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) (ПМЛ-Н) в августе договорились о запуске процедуры импичмента президента, возглавившего страну в 1999 году в результате военного переворота. Мушарраф обвинялся в свержении демократически избранной власти, незаконном снятии судей Верховного суда, введении чрезвычайного положения в ноябре 2007 года и других преступлениях. Отставке Мушаррафа предшествовали неформальные переговоры о его судьбе в случае добровольного сложения полномочий президента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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справки, в мире, протесты в абхазии — 2024, вьетнам, шри-ланка, цар, отставка