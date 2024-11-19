https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984500024.html

В оппозиции Абхазии переговоры назвали орудием выхода из кризиса

В оппозиции Абхазии переговоры назвали орудием выхода из кризиса - РИА Новости, 19.11.2024

В оппозиции Абхазии переговоры назвали орудием выхода из кризиса

Политический кризис в Абхазии удалось преодолеть путем переговоров, заявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:04

2024-11-19T04:04

2024-11-19T04:11

в мире

абхазия

адгур ардзинба

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 19 ноя – РИА Новости. Политический кризис в Абхазии удалось преодолеть путем переговоров, заявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку, вице-президент Бадра Гунба станет и.о. президента, главой правительства - экс-премьер Валерий Бганба. Протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии, иначе Бжания отзовет заявление об отставке. "Будем считать, что очередной политический кризис позади. Никто не хотел такого развития событий, то есть острой фазы противостояния. К счастью, нам удалось прийти к консенсусу. Мы будем действовать в рамках конституции. И те договоренности, которые сегодня достигнуты, я надеюсь, будут реализованы", - сказал Ардзинба в ходе пресс-подхода после завершения переговоров власти и оппозиции. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984499381.html

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в мире, абхазия, адгур ардзинба, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024