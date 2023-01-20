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СМИ сообщили причину отставки президента Вьетнама - РИА Новости, 20.01.2023
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СМИ сообщили причину отставки президента Вьетнама
СМИ сообщили причину отставки президента Вьетнама - РИА Новости, 20.01.2023
СМИ сообщили причину отставки президента Вьетнама
Настоящий причиной того, что экс-президент Вьетнама Нгуен Суан Фук недавно ушел в отставку, был "шлейф из скандалов" его супруги Тран Тхи Нгует Тху, которая,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:08
2023-01-20T13:22
в мире
нгуен суан фук
вьетнам
сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Настоящий причиной того, что экс-президент Вьетнама Нгуен Суан Фук недавно ушел в отставку, был "шлейф из скандалов" его супруги Тран Тхи Нгует Тху, которая, предположительно, была замешана в мошенничестве на 170 миллионов долларов, сообщает портал CNA. "Я думаю, что главная причина (отставки - ред.) в том, что жена президента и некоторые члены его семьи предположительно замешаны в некоторых коррупционных скандалах. Супруга Фука была частью скандала на сумму 170 миллионов долларов США, связанного с мошенничеством с наборами для тестирования на COVID-19", - заявил порталу Ле Хонг Хиеп, старший научный сотрудник и координатор программы вьетнамских исследований Института Юсофа Исхака. Он добавил, что в своих официальных заявлениях правящая партия Вьетнама не упомянула "шлейф из скандалов" Тху, потому "чиновники хотели сохранить лицо президента, защитить репутацию партии и общественный имидж". "Они не хотят, чтобы общественность верила, что даже высшие лидеры партии коррумпированы", - пояснил Хиеп. В первые дни пандемии COVID-19 в марте 2020 года Вьетнам объявил о выпуске первых наборов для тестирования на COVID-19 местного производства, соответствующих стандартам Всемирной организации здравоохранения. Однако, по данным последующего следствия, это оказалась одна из самых крупных афер в истории страны. По словам следователей, миллионы поддельных тестовых наборов были проданы по завышенным ценам центрам по всей стране. Власти заявили, что афера стала возможной благодаря взяточничеству и поддержке политиков. Это дело привело к арестам тогдашнего министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга и тогдашнего министра науки и технологий Чу Нгок Аня.
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в мире, нгуен суан фук, вьетнам, сша
В мире, Нгуен Суан Фук, Вьетнам, США
13:08 20.01.2023 (обновлено: 13:22 20.01.2023)
 
СМИ сообщили причину отставки президента Вьетнама

CNA: президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку из-за жены-мошенницы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкНгуен Суан Фук
Нгуен Суан Фук - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Нгуен Суан Фук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Настоящий причиной того, что экс-президент Вьетнама Нгуен Суан Фук недавно ушел в отставку, был "шлейф из скандалов" его супруги Тран Тхи Нгует Тху, которая, предположительно, была замешана в мошенничестве на 170 миллионов долларов, сообщает портал CNA.
"Я думаю, что главная причина (отставки - ред.) в том, что жена президента и некоторые члены его семьи предположительно замешаны в некоторых коррупционных скандалах. Супруга Фука была частью скандала на сумму 170 миллионов долларов США, связанного с мошенничеством с наборами для тестирования на COVID-19", - заявил порталу Ле Хонг Хиеп, старший научный сотрудник и координатор программы вьетнамских исследований Института Юсофа Исхака.
Он добавил, что в своих официальных заявлениях правящая партия Вьетнама не упомянула "шлейф из скандалов" Тху, потому "чиновники хотели сохранить лицо президента, защитить репутацию партии и общественный имидж".
"Они не хотят, чтобы общественность верила, что даже высшие лидеры партии коррумпированы", - пояснил Хиеп.
В первые дни пандемии COVID-19 в марте 2020 года Вьетнам объявил о выпуске первых наборов для тестирования на COVID-19 местного производства, соответствующих стандартам Всемирной организации здравоохранения. Однако, по данным последующего следствия, это оказалась одна из самых крупных афер в истории страны.
По словам следователей, миллионы поддельных тестовых наборов были проданы по завышенным ценам центрам по всей стране. Власти заявили, что афера стала возможной благодаря взяточничеству и поддержке политиков. Это дело привело к арестам тогдашнего министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга и тогдашнего министра науки и технологий Чу Нгок Аня.
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на 12-м Азиатско-европейском саммите в Брюсселе. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 15:32
Биография Нгуена Суана Фука
 
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