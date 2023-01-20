https://ria.ru/20230120/vetnam-1846232469.html

СМИ сообщили причину отставки президента Вьетнама

СМИ сообщили причину отставки президента Вьетнама - РИА Новости, 20.01.2023

СМИ сообщили причину отставки президента Вьетнама

Настоящий причиной того, что экс-президент Вьетнама Нгуен Суан Фук недавно ушел в отставку, был "шлейф из скандалов" его супруги Тран Тхи Нгует Тху, которая,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:08

2023-01-20T13:08

2023-01-20T13:22

в мире

нгуен суан фук

вьетнам

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Настоящий причиной того, что экс-президент Вьетнама Нгуен Суан Фук недавно ушел в отставку, был "шлейф из скандалов" его супруги Тран Тхи Нгует Тху, которая, предположительно, была замешана в мошенничестве на 170 миллионов долларов, сообщает портал CNA. "Я думаю, что главная причина (отставки - ред.) в том, что жена президента и некоторые члены его семьи предположительно замешаны в некоторых коррупционных скандалах. Супруга Фука была частью скандала на сумму 170 миллионов долларов США, связанного с мошенничеством с наборами для тестирования на COVID-19", - заявил порталу Ле Хонг Хиеп, старший научный сотрудник и координатор программы вьетнамских исследований Института Юсофа Исхака. Он добавил, что в своих официальных заявлениях правящая партия Вьетнама не упомянула "шлейф из скандалов" Тху, потому "чиновники хотели сохранить лицо президента, защитить репутацию партии и общественный имидж". "Они не хотят, чтобы общественность верила, что даже высшие лидеры партии коррумпированы", - пояснил Хиеп. В первые дни пандемии COVID-19 в марте 2020 года Вьетнам объявил о выпуске первых наборов для тестирования на COVID-19 местного производства, соответствующих стандартам Всемирной организации здравоохранения. Однако, по данным последующего следствия, это оказалась одна из самых крупных афер в истории страны. По словам следователей, миллионы поддельных тестовых наборов были проданы по завышенным ценам центрам по всей стране. Власти заявили, что афера стала возможной благодаря взяточничеству и поддержке политиков. Это дело привело к арестам тогдашнего министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга и тогдашнего министра науки и технологий Чу Нгок Аня.

https://ria.ru/20230117/suan_fuk-1845491003.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нгуен суан фук, вьетнам, сша