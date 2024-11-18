https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984484950.html

Власти и оппозиция в Абхазии продолжили переговоры

Власти и оппозиция в Абхазии продолжили переговоры - РИА Новости, 18.11.2024

Власти и оппозиция в Абхазии продолжили переговоры

В Минобороны Абхазии продолжились переговоры властей и оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T23:39

2024-11-18T23:39

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СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. В Минобороны Абхазии продолжились переговоры властей и оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Изначально они стартовали в 18 часов вечера, спустя два часа представители властей страны покинули здание и уехали на консультации. Спустя 3,5 часа они вернулись продолжать диалог с представителями оппозиции, ожидавших их в ведомстве.Ранее в понедельник один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что они принимают условие Аслана Бжании назначить нынешнего вице-президента Бадру Гумбу исполняющим обязанности главы государства до выборов, несмотря на то что не все согласны с таким решением. При этом протестующие потребовали отставки правительства, включая руководителей силовых ведомств.Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если манифестанты освободят захваченные здания. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку президента.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024