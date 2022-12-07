https://ria.ru/20221207/kastilo-1837086721.html

Президента Перу Кастильо задержали

Президента Перу Кастильо задержали - РИА Новости, 07.12.2022

Президента Перу Кастильо задержали

Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала президента Педро Кастильо, следует из сообщения силовиков. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:42

2022-12-07T22:42

2022-12-07T23:05

в мире

перу

педро кастильо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала президента Педро Кастильо, следует из сообщения силовиков.Одновременно полиция официально назвала главу государства бывшим президентом."Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо", — говорится в заявлении.Силовые структуры обвинили перуанского лидера в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Ранее в среду Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Президент также объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00. Парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке главы государства.В ноябре как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции — в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.

https://ria.ru/20220829/peru-1812785612.html

перу

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу, педро кастильо