https://ria.ru/20221207/kastilo-1837086721.html
Президента Перу Кастильо задержали
Президента Перу Кастильо задержали - РИА Новости, 07.12.2022
Президента Перу Кастильо задержали
Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала президента Педро Кастильо, следует из сообщения силовиков. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:42
2022-12-07T22:42
2022-12-07T23:05
в мире
перу
педро кастильо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала президента Педро Кастильо, следует из сообщения силовиков.Одновременно полиция официально назвала главу государства бывшим президентом."Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо", — говорится в заявлении.Силовые структуры обвинили перуанского лидера в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Ранее в среду Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Президент также объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00. Парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке главы государства.В ноябре как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции — в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.
https://ria.ru/20220829/peru-1812785612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, педро кастильо
В мире, Перу, Педро Кастильо
22:42 07.12.2022 (обновлено: 23:05 07.12.2022)
Президента Перу Кастильо задержали
Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала президента Педро Кастильо
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала президента Педро Кастильо, следует из сообщения силовиков.
Одновременно полиция официально назвала главу государства бывшим президентом.
"Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо", — говорится в заявлении.
Силовые структуры обвинили перуанского лидера в мятеже и злоупотреблении полномочиями.
Ранее в среду Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Президент также объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00. Парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке главы государства.
В ноябре как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции — в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.