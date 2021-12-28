https://ria.ru/20211228/gani-1765880038.html
Посол Афганистана призвал судить в Международном суде экс-президента Гани
Посол Афганистана призвал судить в Международном суде экс-президента Гани - РИА Новости, 28.12.2021
Посол Афганистана призвал судить в Международном суде экс-президента Гани
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны из-за прихода талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:35
2021-12-28T17:35
2021-12-28T17:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
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ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны из-за прихода талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), должен быть передан в Международный суд за предательство своего народа, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар."Гани сбежал, предав народ и страну, не хочу даже говорить о нем. Где бы мы его не встретили, и кто бы его не поймал, должны передать его в Международный суд как предателя и вора", - сказал он.По словам посла Афганистана, Гани "со своей маленькой группой сдал весь народ и всю страну". "Все чиновники его правительства должны ответить за то, что дали возможность Ашрафу Гани так поступить со своим народом", - считает Агбар.Гани покинул страну накануне захвата Кабула талибами, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в сентябре заявлял, что побег Гани сорвал соглашение американцев с талибами, по которому "Талибан"* за несколько часов до захвата столицы обязался не входить в Кабул в течение двух недель. По словам Халилзада, никто в администрации США в момент соглашения не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну. После побега Гани поступали сообщения, что он якобы украл из казны 169 миллионов долларов. Телеканал 1TV сообщал, что Гани готовил побег за месяц, а к вывозу денег власти готовились по меньшей мере за неделю. Экс-президент позднее из ОАЭ заявлял, что не взял с собой ничего.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), оон, афганистан
Посол Афганистана призвал судить в Международном суде экс-президента Гани
Посол Афганистана Агбар призвал судить в Международном суде экс-президента Гани
ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны из-за прихода талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), должен быть передан в Международный суд за предательство своего народа, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.
"Гани сбежал, предав народ и страну, не хочу даже говорить о нем. Где бы мы его не встретили, и кто бы его не поймал, должны передать его в Международный суд как предателя и вора", - сказал он.
По словам посла Афганистана, Гани "со своей маленькой группой сдал весь народ и всю страну". "Все чиновники его правительства должны ответить за то, что дали возможность Ашрафу Гани так поступить со своим народом", - считает Агбар.
Гани покинул страну накануне захвата Кабула талибами, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в сентябре заявлял, что побег Гани сорвал соглашение американцев с талибами, по которому "Талибан"* за несколько часов до захвата столицы обязался не входить в Кабул в течение двух недель. По словам Халилзада, никто в администрации США в момент соглашения не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну. После побега Гани поступали сообщения, что он якобы украл из казны 169 миллионов долларов. Телеканал 1TV сообщал, что Гани готовил побег за месяц, а к вывозу денег власти готовились по меньшей мере за неделю. Экс-президент позднее из ОАЭ заявлял, что не взял с собой ничего.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность