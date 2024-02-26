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Парламент Венгрии принял отставку президента - РИА Новости, 26.02.2024
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18:44 26.02.2024 (обновлено: 18:56 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/vengriya-1929623933.html
Парламент Венгрии принял отставку президента
Парламент Венгрии принял отставку президента - РИА Новости, 26.02.2024
Парламент Венгрии принял отставку президента
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:44
2024-02-26T18:56
венгрия
каталин новак
в мире
будапешт
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БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак.За одобрение отставки президента проголосовали все присутствующие на заседании 196 депутатов. Трансляция заседания велась на сайте парламента.В начале февраля в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призывали Новак уйти в отставку, 10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент.На заседании парламента 26 февраля намечены выборы нового президента, на пост которого правящая фракция "Фидес" выдвинула председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. Правящие партии в венгерском парламенте имеют 133 места из 199.
https://ria.ru/20240225/miting-1929424793.html
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венгрия, каталин новак, в мире, будапешт
Венгрия, Каталин Новак, В мире, Будапешт
Парламент Венгрии принял отставку президента

Парламент Венгрии единогласно принял отставку президента

© AP Photo / Efrem LukatskyКаталин Новак
Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Каталин Новак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак.
За одобрение отставки президента проголосовали все присутствующие на заседании 196 депутатов. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
Участники акции протеста с требованием прямых президентских выборов в Будапеште, Венгрия
Венгерская оппозиция вышла на митинг, требуя прямых выборов президента
25 февраля, 20:13
В начале февраля в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призывали Новак уйти в отставку, 10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент.
На заседании парламента 26 февраля намечены выборы нового президента, на пост которого правящая фракция "Фидес" выдвинула председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. Правящие партии в венгерском парламенте имеют 133 места из 199.
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