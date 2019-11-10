Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Боливии Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Вслед за ним об уходе с поста объявил и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

"Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в парламент Боливии", — заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировал RT

Моралес выразил надежду на то, что беспорядки прекратятся уже сегодня вечером. Он также заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить насилия в стране, которое происходит по вине оппозиции.

По мнению Моралеса, Организация американских государств приняла политическое решение по итогам выборов, призвав власти к проведению повторного голосования. Он добавил, что если бы это решение было юридическим, то это означало бы его победу в первом туре.

Ранее Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.

Согласно конституции, после отставки главы государства его обязанности переходят вице-президенту, затем спикеру сената, а за ним — спикеру палаты депутатов. Однако все они уже отказались возглавить государство.

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть после отставки всего высшего руководства переходит к ней.

Главный соперник Моралеса на октябрьских выборах Карлос Меса приветствовал его решение подать в отставку, назвав это "концом тирании".

Страны-союзники осудили происходящее. Куба назвала уход Моралеса государственным переворотом и призвала все страны высказаться за жизнь и свободу Моралеса и Гарсиа. Венесуэла также назвала произошедшее госпереворотом.

Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, самолет бывшего главы государства запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.

Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.

При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.