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РИА Новости

Президент Боливии Эво Моралес сообщил об отставке

23:56 10.11.2019 (обновлено: 03:05 11.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Вслед за ним об уходе с поста объявил и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.
"Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в парламент Боливии", — заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировал RT.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
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Моралес выразил надежду на то, что беспорядки прекратятся уже сегодня вечером. Он также заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить насилия в стране, которое происходит по вине оппозиции.
По мнению Моралеса, Организация американских государств приняла политическое решение по итогам выборов, призвав власти к проведению повторного голосования. Он добавил, что если бы это решение было юридическим, то это означало бы его победу в первом туре.
Ранее Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто
01:11РИА Новости
Куба выступила в поддержку Моралеса, назвав его уход госпереворотом
Согласно конституции, после отставки главы государства его обязанности переходят вице-президенту, затем спикеру сената, а за ним — спикеру палаты депутатов. Однако все они уже отказались возглавить государство.
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть после отставки всего высшего руководства переходит к ней.
Главный соперник Моралеса на октябрьских выборах Карлос Меса приветствовал его решение подать в отставку, назвав это "концом тирании".
Страны-союзники осудили происходящее. Куба назвала уход Моралеса государственным переворотом и призвала все страны высказаться за жизнь и свободу Моралеса и Гарсиа. Венесуэла также назвала произошедшее госпереворотом.
Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, самолет бывшего главы государства запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.
Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.
При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
Вчера, 03:50РИА Новости
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Популярные комментарии
Печально 😒
11 ноября, 00:10
Ярослав Погодин
32004014
Похоже сильно спрут СШПшный щупальца раскинул раз даже Моралес ушел..
10 ноября, 23:58
Александр Закупин
28004012
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