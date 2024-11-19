Президент Абхазии уйдет в отставку
Президент Абхазии уходит в отставку
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители абхазских властей и оппозиции по итогам переговоров подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке, сообщила его пресс-служба.
"В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия", — говорится в заявлении Бжании.
Исполняющим обязанности главы республики становится вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.
Подчеркивается, что митингующие должны разойтись по домам, иначе Бжания отзовет заявление об отставке.
Парламент рассмотрит прошение 19 ноября.
Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры властей и оппозиции продолжались около восьми часов. После их окончания протестующие начали расходиться.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что это приведет к росту цен на жилье, а также к рискам для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.