https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984497101.html

Президент Абхазии уйдет в отставку

Президент Абхазии уйдет в отставку - РИА Новости, 19.11.2024

Президент Абхазии уйдет в отставку

Представители абхазских властей и оппозиции по итогам переговоров подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания подает заявление об... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:02

2024-11-19T03:02

2024-11-19T08:52

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сухум

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители абхазских властей и оппозиции по итогам переговоров подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке, сообщила его пресс-служба."В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия", — говорится в заявлении Бжании.Исполняющим обязанности главы республики становится вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.Подчеркивается, что митингующие должны разойтись по домам, иначе Бжания отзовет заявление об отставке.Парламент рассмотрит прошение 19 ноября.Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.Как сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры властей и оппозиции продолжались около восьми часов. После их окончания протестующие начали расходиться. Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что это приведет к росту цен на жилье, а также к рискам для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.

https://ria.ru/20240726/bzhanij-1962114316.html

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в мире, абхазия, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, отставки и назначения - новости, сухум