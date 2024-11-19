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Президент Абхазии уйдет в отставку - РИА Новости, 19.11.2024
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03:02 19.11.2024 (обновлено: 08:52 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984497101.html
Президент Абхазии уйдет в отставку
Президент Абхазии уйдет в отставку - РИА Новости, 19.11.2024
Президент Абхазии уйдет в отставку
Представители абхазских властей и оппозиции по итогам переговоров подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания подает заявление об... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:02
2024-11-19T08:52
в мире
абхазия
россия
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
отставки и назначения - новости
сухум
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители абхазских властей и оппозиции по итогам переговоров подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке, сообщила его пресс-служба."В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия", — говорится в заявлении Бжании.Исполняющим обязанности главы республики становится вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.Подчеркивается, что митингующие должны разойтись по домам, иначе Бжания отзовет заявление об отставке.Парламент рассмотрит прошение 19 ноября.Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.Как сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры властей и оппозиции продолжались около восьми часов. После их окончания протестующие начали расходиться. Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что это приведет к росту цен на жилье, а также к рискам для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
https://ria.ru/20240726/bzhanij-1962114316.html
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в мире, абхазия, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, отставки и назначения - новости, сухум
В мире, Абхазия, Россия, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024, Отставки и назначения - Новости, Сухум
Президент Абхазии уйдет в отставку

Президент Абхазии уходит в отставку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители абхазских властей и оппозиции по итогам переговоров подписали соглашение, по которому президент республики Аслан Бжания подает заявление об отставке, сообщила его пресс-служба.
"В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия", — говорится в заявлении Бжании.
Президент Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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Исполняющим обязанности главы республики становится вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба — экс-премьер Валерий Бганба.
Подчеркивается, что митингующие должны разойтись по домам, иначе Бжания отзовет заявление об отставке.
Парламент рассмотрит прошение 19 ноября.
Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры властей и оппозиции продолжались около восьми часов. После их окончания протестующие начали расходиться.
Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что это приведет к росту цен на жилье, а также к рискам для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Власти и оппозиция в Абхазии продолжили переговоры
Вчера, 23:39
 
В миреАбхазияРоссияАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024Отставки и назначения - НовостиСухум
 
 
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