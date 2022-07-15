https://ria.ru/20220715/otstavka-1802591161.html

В парламенте Шри-Ланки объявили об официальном уходе президента в отставку

В парламенте Шри-Ланки объявили об официальном уходе президента в отставку - РИА Новости, 15.07.2022

В парламенте Шри-Ланки объявили об официальном уходе президента в отставку

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку, сообщает ланкийский... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T07:08

2022-07-15T07:08

2022-07-15T07:24

в мире

шри-ланка

готабая раджапакса

политический кризис в шри-ланке

бангкок

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БАНГКОК, 15 июл — РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку, сообщает ланкийский новостной портал Adaderana со ссылкой на официальное заявление спикера, сделанное на пресс-брифинге в его резиденции.В конце минувшей недели участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы штурмовали резиденции президента и премьер-министра. Глава государства объявил, что уходит в отставку, и покинул страну. Это вызвало новую волну протестов, так как, вопреки ожиданиям оппозиции, Раджапакса не передал заявление об отставке спикеру парламента и назначил временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют протестующие.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего республика не может закупить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220713/shri-lanka-1802261240.html

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в мире, шри-ланка, готабая раджапакса, политический кризис в шри-ланке, бангкок