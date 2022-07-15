07:08 15.07.2022 (обновлено: 07:24 15.07.2022)
В парламенте Шри-Ланки объявили об официальном уходе президента в отставку
Adaderana: спикер парламента Шри-Ланки объявил, что президент Раджапакса ушел в отставку
© AP Photo / Pool/Andy BuchananПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
БАНГКОК, 15 июл — РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку, сообщает ланкийский новостной портал Adaderana со ссылкой на официальное заявление спикера, сделанное на пресс-брифинге в его резиденции.
"Готабая Раджапакса официально ушел с поста президента Шри-Ланки с 14 июля", — цитирует Абеивардену издание.
В конце минувшей недели участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы штурмовали резиденции президента и премьер-министра. Глава государства объявил, что уходит в отставку, и покинул страну. Это вызвало новую волну протестов, так как, вопреки ожиданиям оппозиции, Раджапакса не передал заявление об отставке спикеру парламента и назначил временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют протестующие.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего республика не может закупить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.