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Президент Шри-Ланки отправил по электронной почте заявление об отставке - РИА Новости, 14.07.2022
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Президент Шри-Ланки отправил по электронной почте заявление об отставке
Президент Шри-Ланки отправил по электронной почте заявление об отставке - РИА Новости, 14.07.2022
Президент Шри-Ланки отправил по электронной почте заявление об отставке
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил спикеру парламента страны заявление об отставке по электронной почте, сообщают СМИ со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:51
2022-07-14T17:31
шри-ланка
в мире
готабая раджапакса
политический кризис в шри-ланке
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил спикеру парламента страны заявление об отставке по электронной почте, сообщают СМИ со ссылкой на источник.Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста."Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил по электронной почте письмо об отставке спикеру парламента", - говорится в сообщении агентства Рейтер. По информации источника в офисе спикера, там пытаются установить подлинность заявления. По этому поводу проведут консультации с генпрокурором.
https://ria.ru/20220714/shrilanka-1802341291.html
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шри-ланка, в мире, готабая раджапакса, политический кризис в шри-ланке
16:51 14.07.2022 (обновлено: 17:31 14.07.2022)
 
Президент Шри-Ланки отправил по электронной почте заявление об отставке

Президент Шри-Ланки Раджапакса отправил по электронной почте заявление об отставке

© AP Photo / Pool/Andy BuchananПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил спикеру парламента страны заявление об отставке по электронной почте, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.
"Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил по электронной почте письмо об отставке спикеру парламента", - говорится в сообщении агентства Рейтер. По информации источника в офисе спикера, там пытаются установить подлинность заявления. По этому поводу проведут консультации с генпрокурором.
Протестующие в резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамесингхе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 09:40
Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям
 
Шри-ЛанкаВ миреГотабая РаджапаксаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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