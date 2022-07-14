16:51 14.07.2022 (обновлено: 17:31 14.07.2022)
Президент Шри-Ланки отправил по электронной почте заявление об отставке
Президент Шри-Ланки Раджапакса отправил по электронной почте заявление об отставке
© AP Photo / Pool/Andy BuchananПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил спикеру парламента страны заявление об отставке по электронной почте, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.
"Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил по электронной почте письмо об отставке спикеру парламента", - говорится в сообщении агентства Рейтер. По информации источника в офисе спикера, там пытаются установить подлинность заявления. По этому поводу проведут консультации с генпрокурором.