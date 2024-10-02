https://ria.ru/20241002/konflikt-1975977952.html

История конфликта Израиля и ООН

История конфликта Израиля и ООН - РИА Новости, 02.10.2024

История конфликта Израиля и ООН

Отношения Израиля и ООН обострились после выступления генсека ООН Антониу Гутерреша 24 октября 2023 года на заседании Совбеза ООН, состоявшемся после нападения... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:17

2024-10-02T17:17

2024-10-02T17:17

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Отношения Израиля и ООН обострились после выступления генсека ООН Антониу Гутерреша 24 октября 2023 года на заседании Совбеза ООН, состоявшемся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Генсек осудил атаку ХАМАС на Израиль, но при этом он заявил, что "важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". "Они видели, как их земля неуклонно поглощалась поселениями и подвергалась насилию; их экономика задушена; их люди были перемещены, а их дома снесены. Их надежды на политическое решение тяжелого положения тают", – указал он. При этом, по его словам, недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС. В то же время, как указал Гутерреш, нападение ХАМАС не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа.Постпред Израиля Гилад Эрдан в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку отношений Тель-Авива с организацией."Господин генсек, вы потеряли всю мораль и беспристрастность. Когда вы произносите эти ужасные слова о том, что эти отвратительные нападения произошли "не в вакууме", вы миритесь с терроризмом, и этим вы оправдываете терроризм", – сказал Эрдан. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН и ее представителями, "которые размещены в регионе".В социальной сети X он призвал Антониу Гутерреша немедленно уйти в отставку, назвал его неподходящим для руководства ООН.В свою очередь глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что не будет встречаться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и считает, что в регионе после атаки ХАМАС "нет места для сбалансированного подхода".25 октября Антониу Гутерреш заявил, что шокирован неправильным толкованием его заявлений – "будто они оправдывали террористические акты ХАМАС". Это неверно, добавил генсек. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан продолжил критику в адрес ООН: он назвал "позором" то, что генсек Антониу Гутерреш не отказался от своих слов и не извинился за них. "Это позор для ООН, что генеральный секретарь не отказался от своих слов и даже не способен извиниться за то, что сказал вчера", - написал Эрдан в соцсети X. Гилад Эрдан повторил свой призыв к Гутеррешу уйти в отставку и заявил, что его страна будет отказывать в визах чиновникам ООН после высказываний генерального секретаря Антониу Гутерреша. 27 октября Генассамблеей ООН была принята резолюция, призывающая к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, комментируя принятие арабской резолюции Генассамблеи, заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА, что у Организации Объединенных Наций больше не осталось ни грамма легитимности."Мы все стали свидетелями, что у ООН больше нет ни грамма легитимности или актуальности. Эта организация была создана с целью предотвращения зверств. Спектакль, который мы только что видели, доказывает, что ООН привержена, к сожалению, не предотвращению, а обеспечению дальнейших зверств", - сказал Эрдан.По его словам, Израиль только что пережил крупнейшую резню со времен холокоста."А теперь, согласно большинству в так называемой семье стран, у Израиля нет права защищать себя. Переговоров или дискуссий не будет. Мы не будем сидеть сложа руки и не дадим им перевооружиться и совершить подобные зверства вновь. Мы не будем, как не поступило бы ни одно государство - член ООН", - заявил Эрдан.Постпред добавил, что у Израиля есть право защищать себя, а реализация этого права - обеспечение того, чтобы такие зверства не повторились."Единственный путь к этому - уничтожение террористического потенциала ХАМАС", - заключил он.Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня.31 октября постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан надел в зале заседаний СБ ООН желтую звезду, подобную той, которую евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста, и пообещал не снимать ее, пока Совбез не осудит ХАМАС и не потребует возврата израильских заложников."Некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, почему был основан этот орган. Я напомню вам. С этого дня, каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчание перед лицом зла. Как мои деды и бабушки и деды и бабушки миллионов евреев с нынешнего момента моя команда и я будем носить желтые звезды", - сказал Эрдан на заседании СБ по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа."Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы работаем с желтой звездой как символом гордости, напоминанием, что мы поклялись биться и защищать себя", - добавил он. 14 ноября глава МИД Израиля Эли Коэн на пресс-конференции в ООН в Женеве заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не заслуживает того, чтобы занимать свою должность, он не продвигает мирный процесс на Ближнем Востоке,"Гутерреш не заслуживал быть главой ООН. Гутерреш не продвигает никакой мирный процесс в регионе. Иран является членом ООН, и он призывает к уничтожению Израиля. Страна, призывающая к уничтожению другой, не может быть членом ООН. И вы можете видеть, как Гутерреш сидит с ними. Гутерреш, как и весь мир, знает, что мы не выбирали эту войну. И я думаю, что Гутерреш, как и весь свободный мир, должен сказать: "освободите Газу от ХАМАС". Все говорят, что ХАМАС хуже ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), почему он не может этого сказать?" - сказал Коэн.В ООН в ответ на выпад главы МИД Израиля заявили, что генсек ООН Антониу Гутерреш продолжает спокойно выполнять свою работу. 7 декабря глава МИД Израиля Эли Коэн снова раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, заявив, что тот представляет опасность для всего мира."Срок полномочий Гутерреша представляет опасность для мира во всем мире. Его просьба активировать статью 99 (статья устава ООН - ред.) и призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин", - написал Коэн на своей странице в соцсети X.Ранее Гутерреш в письме председателю Совета безопасности ООН призвал Совбез не допустить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, а также призвал объявить прекращение огня.В ООН не согласились с критикой Израилем Гутерреша.26 декабря 2023 года представитель правительства Израиля Эйлон Леви сообщил, что Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН и будет рассматривать каждую заявку индивидуально. По его словам, Израиль прекратит работу с "теми, кто сотрудничает с машиной пропаганды террористического режима ХАМАС", и призвал союзников страны поступить аналогично. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша."Наши западные коллеги в своих выступлениях предпочитают не вспоминать, что нынешняя беспрецедентная эскалация "на земле" является в том числе следствием поселенческой политики Западного Иерусалима, а также систематических ограничений с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни", - сказал Небензя на 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной ассамблеи ООН."Отрадно, что об этом не побоялся сказать Антониу Гутерреш в ходе открытых дебатов Совета безопасности по Ближнему Востоку 24 октября, отметив, что нынешний всплеск насилия появился "не в вакууме", за что незамедлительно подвергся яростной и незаслуженной критике со стороны Израиля, предпочитающего начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года", - подчеркнул он.12 февраля 2024 года министр иностранных дел Исраэль Кац и министр внутренних дел Моше Арбель объявили, что специальному докладчику ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе будет запрещен въезд в Израиль. Скандал разгорелся из-за реакции Альбанезе на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал атаку ХАМАС 7 октября, в ходе которой радикалы убили более 1200 человек на юге Израиля, "крупнейшей антисемитской резней нашего столетия. 11 февраля специальный докладчик написала в социальной сети X (бывшая Twitter), что не согласна с данным утверждением Макрона, заявив, что ХАМАС напал на Израиль из-за притеснений палестинцев, а не из-за ненависти к евреям. Исраэль Кац призвал руководство ООН немедленно уволить Альбанезе за антисемитские высказывания. 1 августа Израиль отказался продлить визу главы офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) по оккупированным палестинским территориям Андреа Де Доменико. Срок действия его визы истек 1 августа. Де Доменико занимал эту должность два года, он начал свою деятельность в августе 2022 года. В июне израильские власти обсуждали вопрос о принятии ответных мер, включающих высылку персонала, против агентств ООН на фоне включения генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в "черный список" нарушителей в отношении детей в условиях конфликта. 19 августа 2024 года заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила о том, что Израиль полностью разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), на запросы о выдаче виз больше не поступают ответы. По ее словам, "Израиль до сих пор не разрешил УВКПЧ ООН вновь открыть свой офис на Западном берегу и получить доступ в Газу… ". 2 октября министр иностранных дел Израиля Кац заявил, что он объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон-грата в Израиле, запретив ему въезд в страну."Это решение было принято в свете реакции Гутерреша на отвратительное нападение Ирана на Израиль", – говорится в заявлении пресс-служба израильского МИД.Кац обвинил Гутерреша в том, что он не осудил иранскую ракетную атаку, и потому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля".Кроме того, генсек ООН, по словам главы израильской дипломатии, поддерживает бойцов движения ХАМАС."Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не провел ни одной резолюции, чтобы объявить их террористической организацией…, останется пятном на истории ООН на многие поколения вперед", – говорится в заявлении главы МИД.Накануне Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. Гутерреш после атаки Ирана осудил расширения конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, израиль, иран, ближний восток, антониу гутерреш, исраэль кац, василий небензя, оон, хамас, генеральная ассамблея оон