https://ria.ru/20241001/konflikt-1975817897.html
Генсек ООН после атак Ирана призвал к прекращению огня
Генсек ООН после атак Ирана призвал к прекращению огня - РИА Новости, 01.10.2024
Генсек ООН после атак Ирана призвал к прекращению огня
Генсек ООН Антониу Гутерреш в свете атаки Ирана против Израиля выступил с осуждением расширения конфликта на Ближнем Востоке, призвал к прекращению огня,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:35
2024-10-01T20:35
2024-10-01T20:40
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ближний восток
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ООН, 1 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в свете атаки Ирана против Израиля выступил с осуждением расширения конфликта на Ближнем Востоке, призвал к прекращению огня, сообщили в его офисе."Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта, с эскалацией за эскалацией. Это должно прекратиться. Нам совершенно необходимо прекращение огня", – говорится в сообщении.
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Ракетная атака на Израиль
В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город.
2024-10-01T20:35
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в мире, иран, израиль, оон, антониу гутерреш, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток
В мире, Иран, Израиль, ООН, Антониу Гутерреш, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ближний Восток
Генсек ООН после атак Ирана призвал к прекращению огня
Генсек ООН после атаки Ирана на Израиль призвал к прекращению огня