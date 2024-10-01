https://ria.ru/20241001/konflikt-1975817897.html

Генсек ООН после атак Ирана призвал к прекращению огня

Генсек ООН после атак Ирана призвал к прекращению огня - РИА Новости, 01.10.2024

Генсек ООН после атак Ирана призвал к прекращению огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш в свете атаки Ирана против Израиля выступил с осуждением расширения конфликта на Ближнем Востоке, призвал к прекращению огня,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:35

2024-10-01T20:35

2024-10-01T20:40

в мире

иран

израиль

оон

антониу гутерреш

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975824820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6982aac8b20e95a88ca09a6418fbd00.jpg

ООН, 1 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в свете атаки Ирана против Израиля выступил с осуждением расширения конфликта на Ближнем Востоке, призвал к прекращению огня, сообщили в его офисе."Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта, с эскалацией за эскалацией. Это должно прекратиться. Нам совершенно необходимо прекращение огня", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

иран

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетная атака на Израиль В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО, сообщают СМИ. В соцсетях публикуют кадры ракетной атаки на город. 2024-10-01T20:35 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, оон, антониу гутерреш, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ближний восток