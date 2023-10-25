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Израиль будет отказывать в визах представителям ООН - РИА Новости, 25.10.2023
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14:01 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/izrail-1905148123.html
Израиль будет отказывать в визах представителям ООН
Израиль будет отказывать в визах представителям ООН - РИА Новости, 25.10.2023
Израиль будет отказывать в визах представителям ООН
Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в эфире израильского Армейского радио заявил, что его страна будет отказывать в визах чиновникам ООН после... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:01
2023-10-25T14:01
в мире
израиль
антониу гутерреш
мартин гриффитс
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в эфире израильского Армейского радио заявил, что его страна будет отказывать в визах чиновникам ООН после высказываний генерального секретаря Антониу Гутерреша, которые были расценены в Израиле, как оправдание действиям ХАМАС. "Из-за этих высказываний мы откажемся в выдаче виз представителям ООН. Мы уже отказали в визе заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пора преподать им урок", - заявил Эрдан. Во вторник Эрдан обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и призвал его уйти в отставку после того, как тот заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло "не в вакууме". Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме". Как напомнил Гутерриш, палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации".
https://ria.ru/20231024/izrail-1905037921.html
https://ria.ru/20231024/otstavka-1905020897.html
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в мире, израиль, антониу гутерреш, мартин гриффитс, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, Мартин Гриффитс, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль будет отказывать в визах представителям ООН

Израиль будет отказывать в визах представителям ООН после слов Гутерреша о ХАМАС

© AFP 2023 / DANIEL SLIMЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в эфире израильского Армейского радио заявил, что его страна будет отказывать в визах чиновникам ООН после высказываний генерального секретаря Антониу Гутерреша, которые были расценены в Израиле, как оправдание действиям ХАМАС.
"Из-за этих высказываний мы откажемся в выдаче виз представителям ООН. Мы уже отказали в визе заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пора преподать им урок", - заявил Эрдан.
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Постпред Израиля в ООН обвинил Гутерреша в оправдании терроризма
24 октября, 21:10
Во вторник Эрдан обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и призвал его уйти в отставку после того, как тот заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло "не в вакууме".
Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме". Как напомнил Гутерриш, палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации".
Заседание ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Постпред Израиля в ООН призвал Гутерреша уйти в отставку
24 октября, 19:18
 
В миреИзраильАнтониу ГутеррешМартин ГриффитсХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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