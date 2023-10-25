https://ria.ru/20231025/izrail-1905148123.html

Израиль будет отказывать в визах представителям ООН

Израиль будет отказывать в визах представителям ООН - РИА Новости, 25.10.2023

Израиль будет отказывать в визах представителям ООН

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в эфире израильского Армейского радио заявил, что его страна будет отказывать в визах чиновникам ООН после... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:01

2023-10-25T14:01

2023-10-25T14:01

в мире

израиль

антониу гутерреш

мартин гриффитс

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в эфире израильского Армейского радио заявил, что его страна будет отказывать в визах чиновникам ООН после высказываний генерального секретаря Антониу Гутерреша, которые были расценены в Израиле, как оправдание действиям ХАМАС. "Из-за этих высказываний мы откажемся в выдаче виз представителям ООН. Мы уже отказали в визе заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пора преподать им урок", - заявил Эрдан. Во вторник Эрдан обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и призвал его уйти в отставку после того, как тот заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло "не в вакууме". Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме". Как напомнил Гутерриш, палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации".

https://ria.ru/20231024/izrail-1905037921.html

https://ria.ru/20231024/otstavka-1905020897.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, антониу гутерреш, мартин гриффитс, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году