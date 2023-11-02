https://ria.ru/20231102/nebenzya-1906829405.html

Небензя оценил критику Израиля в адрес Гутерреша

Небензя оценил критику Израиля в адрес Гутерреша - РИА Новости, 02.11.2023

Небензя оценил критику Израиля в адрес Гутерреша

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T01:52

2023-11-02T01:52

2023-11-02T01:52

израиль

россия

ближний восток

антониу гутерреш

василий небензя

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Западным Иерусалимом случилось "не в вакууме". "Наши западные коллеги в своих выступлениях предпочитают не вспоминать, что нынешняя беспрецедентная эскалация "на земле" является в том числе следствием поселенческой политики Западного Иерусалима, а также систематических ограничений с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни", - сказал Небензя на 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной ассамблеи ООН. "Отрадно, что об этом не побоялся сказать Антониу Гутерреш в ходе открытых дебатов Совета безопасности по Ближнему Востоку 24 октября, отметив, что нынешний всплеск насилия появился "не в вакууме", за что незамедлительно подвергся яростной и незаслуженной критике со стороны Израиля, предпочитающего начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года", - подчеркнул он. На заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Гутерреш отметил, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал, что Западный Иерусалим проведет оценку своих отношений с организацией.

https://ria.ru/20231102/konflikt-1906827617.html

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израиль, россия, ближний восток, антониу гутерреш, василий небензя, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире