https://ria.ru/20231028/izrail-1905755476.html

Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня

Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня - РИА Новости, 28.10.2023

Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня

Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, намерен уничтожить ХАМАС, заявил глава МИД страны Эли Коэн. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T00:29

2023-10-28T00:29

2023-10-28T00:40

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, намерен уничтожить ХАМАС, заявил глава МИД страны Эли Коэн.Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались."Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России)", - написал Коэн в Telegram-канале.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, генеральная ассамблея оон, россия