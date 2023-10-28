Рейтинг@Mail.ru
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 28.10.2023 (обновлено: 00:40 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/izrail-1905755476.html
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня - РИА Новости, 28.10.2023
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, намерен уничтожить ХАМАС, заявил глава МИД страны Эли Коэн. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T00:29
2023-10-28T00:40
в мире
израиль
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
генеральная ассамблея оон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901145209_0:237:3071:1964_1920x0_80_0_0_bde07749dd72e73fc8a69523705ffedc.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, намерен уничтожить ХАМАС, заявил глава МИД страны Эли Коэн.Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались."Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России)", - написал Коэн в Telegram-канале.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231028/oon-1905754403.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901145209_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_8d4e8ab499b976a55e070f3e36f195e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, генеральная ассамблея оон, россия
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Генеральная Ассамблея ООН, Россия
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня

Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, намерен уничтожить ХАМАС, заявил глава МИД страны Эли Коэн.
Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.
"Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России)", - написал Коэн в Telegram-канале.

* Запрещенная в России террористическая организация
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Постпред Израиля заявил, что у ООН не осталось "ни грамма" легитимности
00:04
 
В миреИзраильООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала