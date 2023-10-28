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Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня - РИА Новости, 28.10.2023
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, намерен уничтожить ХАМАС, заявил глава МИД страны Эли Коэн. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T00:29
2023-10-28T00:29
2023-10-28T00:40
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, намерен уничтожить ХАМАС, заявил глава МИД страны Эли Коэн.Генассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались."Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в России)", - написал Коэн в Telegram-канале.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, генеральная ассамблея оон, россия
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Генеральная Ассамблея ООН, Россия
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС