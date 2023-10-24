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Нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, заявил Гутерреш - РИА Новости, 24.10.2023
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17:26 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/guterresh-1904988932.html
Нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, заявил Гутерреш
Нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, заявил Гутерреш - РИА Новости, 24.10.2023
Нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, заявил Гутерреш
Нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, палестинский народ 56 лет подвергается оккупации, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:26
2023-10-24T17:26
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
антониу гутерреш
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, палестинский народ 56 лет подвергается оккупации, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. Генсек осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. "Важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме. Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации", - сказал Гутерреш. "Они видели, как их земля неуклонно поглощалась поселениями и подвергалась насилию; их экономика задушена; их люди были перемещены, а их дома снесены. Их надежды на политическое решение тяжелого положения тают", - указал он. При этом, по его словам, недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС. В то же время, как указал Гутерреш, нападение ХАМАС не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/gumkrizis-1904979898.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, заявил Гутерреш

Генсек ООН Гутерреш: палестинский народ 56 лет подвергается удушающей оккупации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте, палестинский народ 56 лет подвергается оккупации, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
Генсек осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа
24 октября, 16:52
"Важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме. Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации", - сказал Гутерреш.
"Они видели, как их земля неуклонно поглощалась поселениями и подвергалась насилию; их экономика задушена; их люди были перемещены, а их дома снесены. Их надежды на политическое решение тяжелого положения тают", - указал он.
При этом, по его словам, недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС. В то же время, как указал Гутерреш, нападение ХАМАС не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Россия соберет заседание СБ ООН по Палестине и Израилю, заявил Полянский
21 октября, 18:14
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинАнтониу ГутеррешХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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