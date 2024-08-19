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В УВКПЧ ООН заявили о полном разрыве отношений с Израилем
В УВКПЧ ООН заявили о полном разрыве отношений с Израилем - РИА Новости, 19.08.2024
В УВКПЧ ООН заявили о полном разрыве отношений с Израилем
Израиль полностью разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), на запросы о выдаче виз больше не поступают ответы,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:44
2024-08-19T19:44
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ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Израиль полностью разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), на запросы о выдаче виз больше не поступают ответы, заявила РИА Новости заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф. "Израиль до сих пор не разрешил УВКПЧ ООН вновь открыть свой офис на Западном берегу и получить доступ в Газу. Наши запросы на получение визы больше не получают ответа. Мы продолжаем требовать доступа, и единственные люди из нашей организации, которым удается попасть в Газу, делают это на индивидуальной основе в качестве гуманитарных работников. У нас больше нет политических отношений с Израилем, они их полностью разорвали", - сказала она.
https://ria.ru/20240215/prestupleniya-1927584659.html
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оон, израиль, в мире
В УВКПЧ ООН заявили о полном разрыве отношений с Израилем
Нада Ал-Нашиф: Израиль полностью разорвал отношения с УВКПЧ ООН, визы не выдают
ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Израиль полностью разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), на запросы о выдаче виз больше не поступают ответы, заявила РИА Новости заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.
"Израиль до сих пор не разрешил УВКПЧ ООН вновь открыть свой офис на Западном берегу и получить доступ в Газу. Наши запросы на получение визы больше не получают ответа. Мы продолжаем требовать доступа, и единственные люди из нашей организации, которым удается попасть в Газу, делают это на индивидуальной основе в качестве гуманитарных работников. У нас больше нет политических отношений с Израилем, они их полностью разорвали", - сказала она.