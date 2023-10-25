https://ria.ru/20231025/guterresh-1905255652.html

Гутерреш отказался комментировать призывы уйти в отставку

Гутерреш отказался комментировать призывы уйти в отставку - РИА Новости, 25.10.2023

Гутерреш отказался комментировать призывы уйти в отставку

Генсек ООН Антониу Гутерреш не собирается комментировать призывы в его адрес со стороны Израиля уйти в отставку, заявил на брифинге его официальный... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:59

2023-10-25T20:59

2023-10-25T20:59

в мире

израиль

тель-авив

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 25 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не собирается комментировать призывы в его адрес со стороны Израиля уйти в отставку, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. "Он не будет комментировать призыв от одной страны-члена уйти в отставку", - сказал Дюжаррик. Во вторник на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку отношений Тель-Авива с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем отменил планировавшуюся встречу с Гутеррешем. В среду Гутерреш заявил, что шокирован неправильным толкованием его заявлений – "будто они оправдывали террористические акты ХАМАС". Это неверно, добавил генсек. После этого израильский постпред Гилад Эрдан повторил свой призыв к Гутеррешу уйти в отставку.

https://ria.ru/20231025/kritika-1905241817.html

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тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году