https://ria.ru/20231114/guterresh-1909467758.html

В Израиле заявили, что Гутерреш не достоин поста генсекретаря ООН

В Израиле заявили, что Гутерреш не достоин поста генсекретаря ООН - РИА Новости, 14.11.2023

В Израиле заявили, что Гутерреш не достоин поста генсекретаря ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не заслуживает того, чтобы занимать свою должность, он не продвигает мирный процесс на Ближнем Востоке, заявил на... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:56

2023-11-14T20:56

2023-11-14T20:56

в мире

израиль

ближний восток

антониу гутерреш

оон

исламское государство

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 14 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не заслуживает того, чтобы занимать свою должность, он не продвигает мирный процесс на Ближнем Востоке, заявил на пресс-конференции в ООН в Женеве глава МИД Израиля Эли Коэн. "Гутерреш не заслуживал быть главой ООН. Гутерреш не продвигает никакой мирный процесс в регионе. Иран является членом ООН, и он призывает к уничтожению Израиля. Страна, призывающая к уничтожению другой, не может быть членом ООН. И вы можете видеть, как Гутерреш сидит с ними. Гутерреш, как и весь мир, знает, что мы не выбирали эту войну. И я думаю, что Гутерреш, как и весь свободный мир, должен сказать: "освободите Газу от ХАМАС". Все говорят, что ХАМАС хуже ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ), почему он не может этого сказать?" - сказал Коэн. На заседании Совбеза ООН, состоявшемся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, Гутерреш осудил эти события. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Гутерреш отметил, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, израиль, ближний восток, антониу гутерреш, оон, исламское государство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году