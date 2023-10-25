https://ria.ru/20231025/khamas-1905199273.html

Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС

Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023

Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неверной интерпретацию Израилем его заявления по палестино-израильскому конфликту. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:03

2023-10-25T17:03

2023-10-25T17:59

в мире

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

антониу гутерреш

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg

ООН, 25 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неверной интерпретацию Израилем его заявления по палестино-израильскому конфликту.Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем заявил, что не будет встречаться с Гутеррешем."Я шокирован неправильным толкованием некоторых моих вчерашних заявлений в Совете Безопасности - как будто они оправдывали террористические акты ХАМАС. Это неверно", - сказал Гутерреш."Я однозначно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные ХАМАС 7 октября в Израиле. Ничто не может оправдать преднамеренное убийство, ранение и похищение мирных жителей - или запуск ракет по гражданским целям", - добавил он.Гутерреш напомнил, что говорил о недовольстве палестинского народа и при этом также четко заявил, что "недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС". "И затем я продолжил свое выступление, ссылаясь на все свои позиции по всем аспектам ближневосточного кризиса. Я считаю, что мне было необходимо внести ясность - особенно из уважения к жертвам и их семьям", - отметил Гутерреш.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/izrail-1905191345.html

https://ria.ru/20231010/khamas-1901651476.html

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, израиль