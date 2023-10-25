Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 25.10.2023 (обновлено: 17:59 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/khamas-1905199273.html
Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС
Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неверной интерпретацию Израилем его заявления по палестино-израильскому конфликту. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:03
2023-10-25T17:59
в мире
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
антониу гутерреш
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg
ООН, 25 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неверной интерпретацию Израилем его заявления по палестино-израильскому конфликту.Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем заявил, что не будет встречаться с Гутеррешем."Я шокирован неправильным толкованием некоторых моих вчерашних заявлений в Совете Безопасности - как будто они оправдывали террористические акты ХАМАС. Это неверно", - сказал Гутерреш."Я однозначно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные ХАМАС 7 октября в Израиле. Ничто не может оправдать преднамеренное убийство, ранение и похищение мирных жителей - или запуск ракет по гражданским целям", - добавил он.Гутерреш напомнил, что говорил о недовольстве палестинского народа и при этом также четко заявил, что "недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС". "И затем я продолжил свое выступление, ссылаясь на все свои позиции по всем аспектам ближневосточного кризиса. Я считаю, что мне было необходимо внести ясность - особенно из уважения к жертвам и их семьям", - отметил Гутерреш.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/izrail-1905191345.html
https://ria.ru/20231010/khamas-1901651476.html
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, израиль
В мире, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Антониу Гутерреш, Израиль
Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС

Гутерреш заявил, что шокирован тем, что его слова о ХАМАС приняли за оправдание

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал неверной интерпретацию Израилем его заявления по палестино-израильскому конфликту.
Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Глава МИД Израиля Эли Коэн затем заявил, что не будет встречаться с Гутеррешем.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Израиль перестал выдавать визы сотрудникам ООН
25 октября, 16:28
"Я шокирован неправильным толкованием некоторых моих вчерашних заявлений в Совете Безопасности - как будто они оправдывали террористические акты ХАМАС. Это неверно", - сказал Гутерреш.
"Я однозначно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные ХАМАС 7 октября в Израиле. Ничто не может оправдать преднамеренное убийство, ранение и похищение мирных жителей - или запуск ракет по гражданским целям", - добавил он.
Гутерреш напомнил, что говорил о недовольстве палестинского народа и при этом также четко заявил, что "недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС". "И затем я продолжил свое выступление, ссылаясь на все свои позиции по всем аспектам ближневосточного кризиса. Я считаю, что мне было необходимо внести ясность - особенно из уважения к жертвам и их семьям", - отметил Гутерреш.
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ХАМАС оценили позицию России в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
10 октября, 07:15
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Мужчина с флагом на монументе Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Ближневосточный гамбит: Европа вышла из игры
23 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
 
В миреООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнтониу ГутеррешИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала