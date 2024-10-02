В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата
МИД Израиля объявил генсека ООН Гутерреша персоной нон грата
© AP Photo / Baz RatnerДым на месте израильской бомбардировки Южного Ливана
© AP Photo / Baz Ratner
Дым на месте израильской бомбардировки Южного Ливана
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, сообщила пресс-служба израильского МИД.
«
"Это решение было принято в свете реакции Гутерреша на отвратительное нападение Ирана на Израиль", — говорится в заявлении.
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку
дополняется ...
Кац обвинил Гутерреша в том, что он не осудил иранскую ракетную атаку, и потому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля".
Кроме того, генсек ООН, по словам главы израильской дипломатии, поддерживает бойцов движения ХАМАС.
«
"Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не провел ни одной резолюции, чтобы объявить их террористической организацией, <…> останется пятном на истории ООН на многие поколения вперед", — говорится в заявлении.
Накануне Гутерреш после атаки Ирана против Израиля осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.
Иран, в свою очередь, обвинил в бездействии Совбез ООН. Как заявила миссия страны во всемирной организации, это позволило Израилю перейти все красные линии и не оставило исламской республике другого выбора.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.