https://ria.ru/20241002/oon-1975929878.html

В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата

В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024

В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, сообщила... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:05

2024-10-02T13:05

2024-10-02T15:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, сообщила пресс-служба израильского МИД."Это решение было принято в свете реакции Гутерреша на отвратительное нападение Ирана на Израиль", — говорится в заявлении.Кац обвинил Гутерреша в том, что он не осудил иранскую ракетную атаку, и потому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля".Кроме того, генсек ООН, по словам главы израильской дипломатии, поддерживает бойцов движения ХАМАС."Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не провел ни одной резолюции, чтобы объявить их террористической организацией, <…> останется пятном на истории ООН на многие поколения вперед", — говорится в заявлении.Накануне Гутерреш после атаки Ирана против Израиля осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.Иран, в свою очередь, обвинил в бездействии Совбез ООН. Как заявила миссия страны во всемирной организации, это позволило Израилю перейти все красные линии и не оставило исламской республике другого выбора.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241001/zasedanite-1975835651.html

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в мире, израиль, оон, иран, антониу гутерреш