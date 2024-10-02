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В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024
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13:05 02.10.2024 (обновлено: 15:45 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/oon-1975929878.html
В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата
В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024
В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, сообщила... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:05
2024-10-02T15:45
в мире
израиль
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иран
антониу гутерреш
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, сообщила пресс-служба израильского МИД."Это решение было принято в свете реакции Гутерреша на отвратительное нападение Ирана на Израиль", — говорится в заявлении.Кац обвинил Гутерреша в том, что он не осудил иранскую ракетную атаку, и потому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля".Кроме того, генсек ООН, по словам главы израильской дипломатии, поддерживает бойцов движения ХАМАС.&quot;Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не провел ни одной резолюции, чтобы объявить их террористической организацией, &lt;…&gt; останется пятном на истории ООН на многие поколения вперед&quot;, — говорится в заявлении.Накануне Гутерреш после атаки Ирана против Израиля осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.Иран, в свою очередь, обвинил в бездействии Совбез ООН. Как заявила миссия страны во всемирной организации, это позволило Израилю перейти все красные линии и не оставило исламской республике другого выбора.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
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в мире, израиль, оон, иран, антониу гутерреш
В мире, Израиль, ООН, Иран, Антониу Гутерреш
В Израиле генсека ООН объявили персоной нон грата

МИД Израиля объявил генсека ООН Гутерреша персоной нон грата

© AP Photo / Baz RatnerДым на месте израильской бомбардировки Южного Ливана
Дым на месте израильской бомбардировки Южного Ливана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Дым на месте израильской бомбардировки Южного Ливана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну, сообщила пресс-служба израильского МИД.
«
"Это решение было принято в свете реакции Гутерреша на отвратительное нападение Ирана на Израиль", — говорится в заявлении.
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Кац обвинил Гутерреша в том, что он не осудил иранскую ракетную атаку, и потому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля".
Кроме того, генсек ООН, по словам главы израильской дипломатии, поддерживает бойцов движения ХАМАС.
«

"Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября, и не провел ни одной резолюции, чтобы объявить их террористической организацией, <…> останется пятном на истории ООН на многие поколения вперед", — говорится в заявлении.

Накануне Гутерреш после атаки Ирана против Израиля осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.
Иран, в свою очередь, обвинил в бездействии Совбез ООН. Как заявила миссия страны во всемирной организации, это позволило Израилю перейти все красные линии и не оставило исламской республике другого выбора.
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Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
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