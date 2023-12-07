https://ria.ru/20231207/guterresh-1914247327.html
Глава МИД Израиля обрушился с критикой на Гутерреша
Глава МИД Израиля обрушился с критикой на Гутерреша - РИА Новости, 07.12.2023
Глава МИД Израиля обрушился с критикой на Гутерреша
Глава МИД Израиля Эли Коэн снова раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, заявив, что тот представляет опасность для всего мира. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T02:39
2023-12-07T02:39
2023-12-07T02:39
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ближний восток
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хамас
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн снова раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, заявив, что тот представляет опасность для всего мира. В среду Гутерреш в письме председателю Совета безопасности ООН призвал Совбез не допустить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, а также призвал объявить прекращение огня. "Срок полномочий Гутерреша представляет опасность для мира во всем мире. Его просьба активировать статью 99 (статья устава ООН - ред.) и призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин", - написал Коэн на своей странице в соцсети X. В ноябре Коэн заявлял, что Гутерреш не заслуживает того, чтобы занимать свою должность, поскольку не продвигает мирный процесс на Ближнем Востоке. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после этого заявил, что Гутерреш продолжает спокойно выполнять свою работу. На заседании Совбеза ООН, состоявшемся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, Гутерреш осудил эти события. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Гутерреш отметил, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16,2 тысячи человек, пострадали свыше 43,5 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231201/israel-1913280233.html
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израиль, россия, ближний восток, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Глава МИД Израиля обрушился с критикой на Гутерреша
Глава МИД Израиля Коэн заявил, что Гутерреш опасен для всего мира
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн снова раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, заявив, что тот представляет опасность для всего мира.
В среду Гутерреш в письме председателю Совета безопасности ООН призвал Совбез не допустить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, а также призвал объявить прекращение огня.
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"Срок полномочий Гутерреша представляет опасность для мира во всем мире. Его просьба активировать статью 99 (статья устава ООН - ред.) и призыв к прекращению огня в секторе Газа представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС
и одобрение убийств пожилых людей, похищений младенцев и изнасилований женщин", - написал Коэн на своей странице в соцсети X.
В ноябре Коэн заявлял, что Гутерреш не заслуживает того, чтобы занимать свою должность, поскольку не продвигает мирный процесс на Ближнем Востоке
. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
после этого заявил, что Гутерреш продолжает спокойно выполнять свою работу.
На заседании Совбеза ООН, состоявшемся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, Гутерреш осудил эти события. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Гутерреш отметил, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16,2 тысячи человек, пострадали свыше 43,5 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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